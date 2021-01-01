走向更好生活的人類歷史. January. 01, 2021 07:43. . 人類總是尋找更好的生活條件和環境。如果有比現在更好的生活環境，隨時都會前往那裏。人類對銘刻在大腦中的對天生自由的渴望更是助長了這種行為。在北非摩洛哥的阿西拉眺望西班牙海岸，很多年輕人為了前往歐洲而登上難民船，冒著生命危險進行嘗試。就像20世紀70年代韓國年輕人去美國時的心情壹樣，還有某個時期把韓國稱為“地獄韓國”而想要逃離韓國的心情壹樣，決心離開出生長大的土地的人們所擁有的迫切和懇切，暫時緩解了恐懼和不安。因為即使沒有人會在我如此渴望和希望的地方歡迎我，但相比現在生活的地方，還是有“會更好”的希望。 但是，我們去年在地球上失去了“更好的地方”，至少失去了“認為更好的地方”。新冠病毒擴散至全世界，累計死亡人數超過170萬人，“更好的地方”和“更安全的地方”已經消失。看到曾認為是發達國家的國家，死傷者反而呈幾何級數增加，明白了曾經成為壹個社會和國家成長動力的潛力，在解決新冠疫情方面反而起到了絆腳石的作用。 通過新冠時代，壹個社會擁有的昨天的優點成為今天的缺點，今天的缺點正成為明天的優點。這裏重要的可能不是區分長處和短處是什麽。在這種現實中，無論是個人還是社會，都需要以自己或我們為中心，進行自我確信。如果壹直想著外部而活著，那麽現在就應該在我們內部進行反省，發現可能性，並伸展枝幹。只要紮好根，夯實土地，活著的生命體隨時都會成長。 不久前吃飯時，包著臼齒的鑲套啪的壹聲掉了下來。偏偏牙科也是關門的星期五晚上，用口腔清洗機清洗幹凈後仔細壹看，發現牙槽全部腐爛消失的部分空洞而顯露出來。雖然不知道如此腐爛到斷裂有點奇怪，但是神經治療後給它戴上了鑲套，自然感覺不到痛苦。 通過這些，我切實感受到了，疼痛並不壹定是壞事。疼痛起到了很明顯的作用。我生病的時候，我的身體會表現出特有的防禦力，出現各種癥狀，最常見的是哪裏不舒服的癥狀。疼痛所發揮的作用是，人體內產生了病癥，現在我的身體正在努力地戰鬥去治愈。 我們社會似乎沒有壹天平靜的日子，可能有些人會因為充滿矛盾和緊張而感到不滿。人生而不同，可能會感到更加吵鬧和疲倦，但如果再次重新想壹想，那就是在說明我們社會“還活著”。我想說，這是尋找“更好的社會”、“更好的生活條件和環境”的人類本能的表現，反而是健康的社會。 說實在的，問題不在於那種矛盾和緊張每天都在發生，而在於無法感受到我、妳、某個人、社會的痛苦或疼痛。不去細細地揣摩壹個人的痛苦，壹個共同體的痛苦，而是說“妳的痛苦也不是痛苦。想看看我嗎？”如果用這種“更強、更大的痛苦”來掩蓋對方痛苦的方式，那就看不到出路。 任何社會都有問題，也伴隨著疼痛。乍壹看似乎沒有大問題的國家，如果再深入觀察壹步，就會發現壹個個嚴重的問題。但是，如果社會對問題誰都能說是問題，那就沒關系。筆者認為，從這個角度來看，是希望從我們社會是“更好的社會”的角度出發。 送走失去太多的絕望的去年，我們要恢復的是希望。各階層的學者和專家們雖然對新冠後的世界將如何變化提出了多種預測和分析，但可以肯定的是，人類希望走向更好的地方、更好的生活的願望沒有改變。得益於此，人類在歷史中克服了無數次的“大流行”。這次也會克服的。 Spes sola hominem in miseriis consolari solet.（西塞羅《反喀提林演講》 4 8） “只有希望才能安慰受苦受難的人。”

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