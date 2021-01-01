“風之孫”李政厚：“劈風斬浪般奔跑，堂堂正正地拿下奧運會金牌”. January. 01, 2021 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. “參加奧運會是我父親也沒有體驗過的‘'家族榮譽’。當然目標是拿下金牌(笑)。” 今年是奧運會之年。2020年東京奧運會因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散，被推遲壹年將於今年7月舉行。“風之孫”李政厚(23歲•Kiwoom)說：“對我來說，連‘英雄’的父親(LG隊主教練李鐘範)都沒有做到過的，這就是奧運會金牌。時隔13年，我終於有機會了，所以壹定要出戰，洗刷2019年Premier 12大賽慘敗的恥辱。” 2017年第壹輪被Nexen(現在的Kiwoom)選中，以0.324擊球率、179安打的成績繼2007年的林泰勛(退役)之後，10年後再次成為純高中畢業生新人王的李政厚已經成長為代表KBO聯賽的擊球手。總擊球率為0.336的李政厚在2020年首次取得兩位數的本壘打，彌補了被指責為缺點的長打能力。有評價稱，只要沒有傷病，李政厚穿上國家隊隊服是十拿九穩的。 李政厚在10歲時的2008年北京奧運會上看到韓國代表隊以全勝的戰績獲得金牌的樣子，夢想著成為棒球明星。當時，國內掀起了棒球熱潮，很多李正厚同齡的孩子也加入了精英棒球行列。 但在奧運會上，棒球自2008年北京奧運會後，在2012年倫敦、2016年裏約熱內盧奧運會上消失，此次東京奧運會重新成為正式比賽項目。像命運壹樣感覺棒球在奧運會上復活的李政厚說：“運動員並不是誰都能成為國家代表。我壹定要在奧運會這個大舞臺上戴上太極徽章，取得好成績。” 他還表示，希望自己能夠成為給後輩們帶來希望的存在。“如果韓國隊在奧運會上表現出色，人們對棒球的關心就會提高，自然而然就會有很多有才能的選手戴上手套、拿起球棒。那麽韓國棒球也會有所發展。就像我小時候受到前輩們的好影響壹樣，我想給小朋友們發揮這樣的作用。” 由於新冠疫情的擴散，全國的健身俱樂部都關門了，選手們很難進行個人訓練。但是李政厚每天都會前往球隊訓練場所在的首爾高尺天空巨蛋體育場進行2個小時以上的力量訓練。李政厚說：“上個賽季體重增加到了85公斤，增加了力量，高中時期進行的‘上擺揮棒’也取得了不錯的成績。這也是長打逐漸增多的秘訣。希望今年冬天也能維持這個狀態，到下個賽季能展現出更上壹層樓的樣子。” 談及想打好棒球的理由，李政厚的嗓音壹度低沈下來。因為高中時期壹起打棒球後考入大學的同屆同學們最近都說“放棄了棒球”。李政厚說：“如果當時考上了大學，那我現在也快畢業了。高中時期沒有被職業球隊選中，約定日後去大學的朋友們最終沒能打上職業比賽。現在只剩下我壹個了。為了讓這些朋友們能夠長久地回憶起看著我快樂打棒球的時光，我想盡量不要受傷，好好打球。” 在困難的時候，可以向以“風之子”揚名並成為韓國棒球傳奇的父親征求各種建議，但李政厚卻默默地走自己的路。他笑著說：“我絕對不會和我的‘英雄’父親談論棒球。父親也只是說‘好好管理身體’而已，並沒有多說什麽。在新冠疫情嚴重之前，我第壹次和父親打高爾夫球也是我第壹次拿球和父親壹起做點什麽。”最後，記者向李政厚問起了“夢想”。暫時陷入沈思的李政厚自言自語道：“沒關系，因為我們有李政厚。”記者再次問道，妳說什麽呢？李政厚眨眨眼說。 “如果棒球迷們看著在棒球場的我說出這樣的話，我會感到非常欣慰。就像全盛時期的父親那樣，我會不間斷地奔跑，努力成為讓球迷信任、給對方投手帶來負擔的選手。”

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