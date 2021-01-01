“後新冠疫情時代”的經濟復蘇令人期待，鋼鐵企業接連上調價格. January. 01, 2021 07:47. by 金道炯 dodo@donga.com. 鋼鐵行業從年初開始接連預告了產品價格的上漲。雖然也有不好的解釋，認為這是連鎖性物價上漲的信號彈，但更多的人認為這是經濟復蘇的信號彈。 具有代表性的後勤產業鋼鐵業呈現出恢復的征兆。隨著從新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散帶來的打擊中逐漸擺脫出來，人們對新年實物經濟恢復的期待也越來越大。隨著今年汽車生產增加和基礎設施投資的擴大，對鋼鐵需求增加的期望增大，價格隨之上漲。 ○ 接連漲價的鋼鐵企業 去年12月31日，據鋼鐵業界透露，浦項制鐵計劃在1月和2月將熱軋鋼板的流通價格分別上調5萬韓元/噸。如果價格上調成為現實，那麽自2017年以後，熱軋鋼板的價格在時隔4年之後將再次達到80萬韓元/噸。 熱軋鋼板價格上漲的話，與主要造船公司、汽車公司單獨制定價格的厚板、冷軋鋼板等價格也很有可能同時上漲。去年12月初已經將熱軋鋼板價格每噸上調3萬韓元的現代制鐵也預告本月內將上調兩次價格，每噸上調5萬韓元。 鋼鐵業是造船、汽車、建設等國內主要產業的代表性後勤產業。去年，由於新冠疫情的擴散，需求驟減。 浦項制鐵雖然沒有熄滅抽鐵水的高爐之火，但歷史上首次停業，去年第二季度(4月至6月)首次出現了1000億韓元的季度虧損。尤其是整車減產帶來的打擊非常大。 但是，去年下半年以後，需求產業呈現恢復趨勢，開始出現好的信號。有觀測認為，今年上半年鋼鐵材料的供給可能達不到需求，因此原材料鐵礦石價格的上漲迅速反映在產品價格上。鋼鐵業界相關人士表示：“雖然去年鐵礦石價格居高不下，但由於需求產業萎靡不振，未能反映在價格上。隨著年初接連上調鋼鐵材料價格，市場上也有提前確保貨量的動向。” ○ “全球汽車生產、基礎設施投資將增加” 也有分析認為，隨著中國、美國、歐洲等各國政府的經濟扶持政策持續，對經濟恢復的期待感反映在了全球鋼鐵材料價格的上漲上。 在世界最大的鋼鐵生產和消費國中國，從去年年末開始，隨著需求的恢復，鋼鐵材料價格上漲的趨勢非常明顯。中國本溪鋼鐵的熱軋鋼板出口價格從去年7月的每噸505美元(約54.8萬韓元)暴漲到12月第四周的745美元。 世界鋼鐵協會(WSA)也在去年10月預測，2021年全球鋼鐵需求量將比2020年增加4.1%，達到17.951億噸。隨著汽車生產增加和基礎設施投資的擴大，預計建築業將帶動需求增加，因此，與新冠肺炎疫情突襲之前的2019年相比，需求量也將增加3000萬噸以上。 國際景氣上升的期待感也反映在了國內主要鋼鐵公司的股價上。去年3月末曾跌至13.8萬韓元的浦項制鐵股價在12月30日上升到了27.2萬韓元。去年3月末曾跌至1.315萬韓元的現代制鐵股價在12月30日達到了3.96萬韓元。韓華投資證券研究員金有赫表示：“最近兩個月，中國、美國、歐洲等地的鋼材價格暴漲20~30%，持續走強。預計這種鋼鐵‘上升周期(Upcycle)’將持續到今年上半年。”

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