特朗普力壓奧巴馬成為“美國最受尊敬的男性”. December. 31, 2020 07:29. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普被評為今年“美國人最尊敬的男性”。有評價認為，這壹結果證明，雖然特朗普在大選敗北後至今沒有承認結果，繼續進行不服訴訟戰，但支持者也很多。 民意調查公司蓋洛普本月1日至17日以1018名美國成年人為對象進行並於29日公布了調查結果。調查顯示，特朗普獲得18%的支持率，超過過去12年間壹直保持第壹位的前總統奧巴馬（15%）。 包括企業家時期在內，特朗普總統至今共10次進入前10名。美國當選總統拜登則是繼2018年之後第二次入選。從1946年開始進行的蓋洛普74次年度調查中，現任總統獲得第壹位的次數達到60次。 拜登以6%位居第三。新冠疫情防疫指揮家、國立過敏癥和傳染病研究所所長安東尼·福奇（3%），方濟格教皇（2%）緊隨其後。特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克、在民主黨總統候選人競選中與拜登進行最後角逐的參議員伯尼·桑德斯、微軟創始人比爾·蓋茨、美國職業籃球選手勒布朗·詹姆斯、西藏精神領袖達賴喇嘛各獲得1%。 奧巴馬前總統的夫人米歇爾女士被選為“最受尊敬的女性”。她今年獲得10%的支持，是自2018年以後連續3年位居第壹。 美國第壹位女性當選副總統、首位非白人當選副總統卡瑪拉·哈裏斯（6%）、特朗普總統的夫人梅拉尼亞女士（4%）、廣播人奧普拉·溫弗莉（3%）緊隨其後。前國務卿希拉裏·克林頓、紐約州眾議員亞歷山德利亞·奧卡西奧科爾特斯、德國總理安吉拉·默克爾、英國女王伊麗莎白二世分別以2%的應答率並列第五名。

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