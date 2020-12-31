還是曾經那個害羞的孫興慜嗎？親和力先行逐漸成為球隊中心. December. 31, 2020 07:28. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “加入托特納姆熱刺隊時略顯害羞的孫興慜現在已經成為了球隊更衣室中最重要的球員。” 美國體育專門媒體《The Athletic》認為，孫興慜成為英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊的主力，其成功的秘訣是親和力。用幽默和明朗的能量與隊友們建立了牢固的關系。 為了迅速融入球隊，孫興慜首先打破了語言障礙。孫興慜在德國(漢堡、勒沃庫森)效力時，除了上補習班之外，還通過觀看電視動畫片《海綿寶寶》學習德語，轉會熱刺隊後也沒有安排翻譯，而是接受課外輔導，學習英語。 孫興慜曾積極與來自世界各國的球員溝通，並創造了多種手搖慶祝動作(在手掌和手背碰撞後做出舞蹈動作)，因此備受關註，他在接受英國天空體育采訪時對隊友們表現出了濃厚的感情。他說：“塞爾吉•奧利耶(科特迪瓦)做出了很多出乎意料的舉動，非常有趣。盧卡斯•莫拉(巴西)總是很愉快。”對於用發蠟把劉海弄直的托比•阿爾德雷維爾德(比利時)，他笑著說，“即使下雨，頭發也不會出現晃動。還看到了他在30分鐘時間內壹直梳理自己頭發的樣子。” 托特納姆熱刺隊球員經常舉行板球聚會。孫興慜雖然也會受到邀請，但很多時候因為不了解規則而不出席。偶爾參加的時候，也會起到助威團的作用。他說：“最好是看到隊友們進行歡愉慶祝的樣子。那個時候我也壹起享受慶祝動作。” 孫興慜認為自己之所以能夠被稱為“微笑男孩”，是因為隊友們，他說：“在托特納姆熱刺隊，和優秀的隊友壹起踢球很開心。我壹直在努力以微笑的樣子為球隊註入好的能量。”

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