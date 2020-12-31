韓國政府允許為駐韓美軍服務的韓國人接種疫苗. December. 31, 2020 07:29. by 尹相虎 軍事專門記者、申圭鎮記者 ysh1005@donga.com、newjin@donga.com. 包括被分配到美軍工作的韓國軍人在內，在美軍基地工作的韓國人也將接種駐韓美軍接種的新冠病毒疫苗。韓國政府預計要到明年第壹季度才能引進為韓國國民準備的疫苗，在這種情況下，接種提供給美軍的疫苗的韓國人將成為國內最早的接種者。 韓國軍方30日表示：“已經向美軍方面通報了允許在美軍基地內的韓國人接種駐韓美軍接種的美國制藥公司莫德納研發的新冠疫苗的立場。”預計被分配到美軍工作的韓國軍人（3400多名）、韓國軍務員（9000多名）、護理人員等接觸美軍官兵較多的人員開始接種。軍方相關人士表示：“最早可在31日開始接種，但正式接種將從下周初開始。”特別是，有分析認為，美軍從29日開始接種疫苗的平澤美軍基地（漢弗萊軍營）內在軍隊醫院工作的40多名被分配到美軍工作的韓國義務行政兵將被列入優先接種名單。 如果美軍今後追加引進疫苗，與韓美聯合司令部等駐韓美軍壹起工作的韓國軍隊指揮部及將士也可以包括在接種對象中。軍方當局人士表示：“駐韓美軍正在研究把在美軍基地附近部隊工作的官兵和支援人員也包括在接種對象中的方案。” 壹些人指出，在沒有經過安全性評價等事前批準程序的情況下，允許接種新冠疫苗，可能與韓國政府的現有方針背道而馳。韓國政府此前壹直表示，將通過海外接種情況，觀察副作用或異常反應後，再開始國內接種。對此，中央防疫對策本部表示：“駐韓美軍負責對被分配到美軍的將士和勞動者的醫療支援”，“我們認為（對接種對象）充分告知疫苗副作用等，政府不會限制自發同意選擇的接種。”也就是說，在接種對象聽取接種後出現異常反應的可能性和治療必要性等後續措施的說明後，以自願選擇是否接種為條件，批準了接種。韓國軍方表示，為防止同壹人的再次接種和管理異常反應經歷等，美軍方面決定向政府提供韓國接種者名單。

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