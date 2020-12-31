現代汽車集團旗下9款產品獲得美國“好設計獎”. December. 31, 2020 07:29. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車集團旗下的9款產品在美國獲得了權威性的設計大獎“2020好設計獎(Good Design Award)”。在正式上市之前，能夠看到下壹代電動汽車模樣的兩款概念車也出現在了獲獎名單之中。 現代汽車集團30日表示，現代汽車的4件作品、起亞汽車的2件作品、捷恩斯的3件作品榮獲了此次大獎。美國“好設計獎”今年迎來第70屆，對產品設計、使用性、環保性等多種標準進行評價。今年共有來自世界48個國家的900多件作品入圍最終獲獎名單。 特別是現代汽車將於明年和2022年推出的新壹代電動汽車IONIQ 5和IONIQ 6概念車“45”和“Prophecy”被選為獲獎作品。現代汽車方面解釋說，沒有上市的產品的概念設計受到好評並不多見。現代汽車去年11月推出的電動汽車超高速充電設備“Hi-Charger”也榜上有名。除了“全新伊蘭特”之外，現代汽車的所有獲獎作品都與電動汽車有關。 令人聯想起1970年代飛機設計的運動型多功能車(SUV)45采用了直線，外觀酷似鉆石，受到了好評。意味著“預言”的轎車Prophecy被賦予“動感、華麗”的現代汽車設計方向“感性運動(Sensuous Sportiness)”，被評價為展示了未來電動汽車設計的藍圖。從電動汽車充電開始到結束，Prophecy以用戶便利優先的結構被選為獲獎理由。 捷恩斯憑借今年首次推出的SUV“GV80”、轎車“G80”、信息娛樂系統獲獎。捷恩斯從2015年開始已連續6年獲獎。象征捷恩斯品牌的正面兩排“前照燈”、讓人聯想起盾牌的吸氣口“Crest Grill”等設計要素都獲得了好評。有評價稱，特別是信息娛樂系統以能夠讓人感受到金屬質感的捷恩斯象征色“古銅色(Copper)”為基礎，提高了可視性。 在量產車中，現代汽車全新伊蘭特、起亞汽車轎車第三代K5、SUV第四代索蘭托等3款產品獲獎。

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