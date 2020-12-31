沒有家人送別、作為確診病例號碼離世的新冠病亡者. December. 31, 2020 07:30. . 截止到昨天，與新冠疫情相關的韓國國內死亡者達到859人。僅本月就有333人死亡。身患新冠疾病就已令人痛苦又難過，連離開這個世界的過程都顯得淒涼。遺屬們在失去親人的悲痛和新冠病亡者家屬的烙印下，承受著雙重痛苦。 大部分情況下，新冠病亡者未能與遺屬道別就閉上眼睛。為防止感染，只有壹兩名家屬可以穿著防護服暫時守護臨終，但很多醫院對此此也予以阻止。讓世界知道其死亡的方式也是通過確診者的號碼。“○○○號確診者死亡”。往生的路上，使用的號碼代替了名字。 根據保健福祉部的《新冠病亡者葬禮管理指南》，葬禮程序也將不同。本來在葬禮後火葬，但新冠病亡者必須先火葬才能舉行葬禮。屍體連壽衣都不能穿，只能裝在醫用塑料包裏。從遺屬的立場來看，很難找到葬禮場，也很難發布訃告。病亡者的出殯要在普通死亡者出殯結束後才會在下午晚些時候進行。很多私設的骨灰堂以“屍體上可能還留有病毒”為由拒絕接受，而新冠病亡者的遺骨也被以會傳出消息為由拒絕接受。 壹名80多歲的新冠病亡者直到成為骨灰盒裏的骨粉，才得以與家人相見。因為是通過鐘愛異常的外孫被感染，家人們悲痛萬分。連日來壹直聽到的新冠病亡者、確診者等消息，以前似乎都是別人的事情，但現在卻成了我的、我家的事情。由於死者生前臥病在床時無法正常探視，遺屬們心中留下了終生的遺憾。在療養醫院因集體感染而飽受恐懼後結束生命的病亡者家屬的悲傷該有多大啊？讓這些人更難過的是社會的烙印。村民們議論紛紛是常有的事。就連葬禮結束後去辦理行政手續的官公署職員，也經常公開表示恐懼而回避。 沒有人能在新冠疫情面前安心。在傳染病面前，人人平等。新冠病亡者就是我們身邊的親人、鄰居。他們的死要尊嚴地處理。應該對沒能得到家人送行的新冠病亡者表示哀悼，並安慰遺屬們的痛苦。

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