邁出第壹步的“T-map Mobility”...連飛車都齏歟. December. 30, 2020 07:26. by 柳根亨, 徐亨錫 noel@donga.com,skytree08@donga.com. SK電訊公司將現有Mobility(移動出行)事業部分離為子公司的新設法人“T-map Mobility”29日正式成立。T-map Mobility計劃與世界最大的移動平臺“優步(Uber)”結盟，構建超越出租車呼叫、代駕、共享停車等事業，包含飛向天空的“飛車”的“綜合Mobility Life平臺”。預計公司成立後與Kakao Mobility、Socar等現有Mobility事業者，以及正在推進飛車等Mobility革新事業的現代汽車集團等之間的革新競爭將會加速進行。 T-map Mobility於29日在首爾鐘路區Centro Polis安家落戶，並任命SK電訊T-map Mobility公司總裁李鐘浩為代表，宣告成立。目前，SK電訊事業部Mobility下屬職員們大部分通過T-map Mobility出行，整頓組織，從明年開始，新上崗的有經驗的職員們將依次合流。 T-map Mobility將以國內第壹導航系統T-Map為基礎，致力於△出租車呼叫、代駕、共享停車平臺 △擴大捷豹、路虎、沃爾沃等搭載的車輛內結算系統“T-Map Auto”事業 △T-Map內的保險掛鉤商品等廣告 △車輛用信息娛樂系統(IVI)等。在此基礎上，將把實現30分鐘內連接首爾和首都圈的飛車服務作為中長期目標。 特別是，T-map Mobility的多種服務將結合為壹種訂閱型商品。例如，從租車開始，將代駕、出租車呼叫、電動滑板車、共享自行車、共享停車等按月定額捆綁在壹起，以比個別結算更合理的價格提供。 此外，三星還計劃與全球移動運營商優步正式展開合作。優步計劃向T-map Mobility投資約5000萬美元(約575億韓元)，向與SK電訊共同設立的合資公司投資1億美元(約1150億韓元)，共投資1.5億美元(約1725億韓元)。 SK電訊相關人士表示：“T-map Mobility是SK信息通信技術(ICT)家族的核心事業之壹”，“從成立階段開始就得到了1萬億韓元以上的企業價值認可，計劃到2025年為止，將公司發展成為4.5萬億韓元規模的企業。” 隨著T-map Mobility的推出，Kakao Mobility、Socar、現代汽車集團等現有國內Mobility市場的競爭將更加激烈。T-map在韓國導航市場上以55%的占有率占據首位，但在出租車呼叫服務上卻落後於占據80%市場份額的Kakao T。 最近，Tada的母公司Socar吸引了600億韓元的投資，並加快了首次公開募股(IPO)的速度。現代汽車集團與東南亞當地最大的Mobility企業Grab聯手，利用現代•起亞汽車的電動汽車，擴大車輛呼叫服務。 特別是在飛車、無人自動駕駛出租車(Robo Taxi)等未來革新Mobility領域，競爭將更加激烈。現代汽車集團已經闡明將變身成為“Mobility服務企業”，正在重點投資城市中心航空移動(UAM)等飛車事業。與美國Joby Aviation等合作，為實現2028年UAM服務商用化做準備，並通過3月份成立的無人駕駛合作公司Motional，加速確保機器人出租車商用化的技術。 ICT業界相關人士表示：“由於SK電訊的入場參與，新壹代Mobility事業中的革新戰爭正式被點燃。”

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