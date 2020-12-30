因政府放手不管而變成“新冠地獄”的拘留所和療養設施. December. 30, 2020 07:27. . 昨天，新增新冠確診患者為1046人，僅過三天就再次增至1000多人。據統計，死亡人數達到最高記錄的40人，需要氧氣呼吸器治療的危重患者也達到330人，創下了最高紀錄。確診患者人數激增，主要是因為東部拘留所引發的集體感染、危重患者增加和療養設施集體感染。 首爾市松坡區東部拘留所昨天群體性確診233名患者，在第壹個患者出現後壹個月內共確診了757名患者。發生新冠疫情後單壹設施內最大規模的這壹感染事件，是在政府直接管理的設施內爆發的。昨天，在確診的囚犯中，出現了第壹個死亡者。拘留所等集體居住設施本來就容易感染，而且東部拘留所是所有活動都在室內進行的公寓型結構，因此必須進行特別管理。但是法務部在發現第壹個患者之前，連口罩都沒有給收容者。本月15日又確診了15人，但三天後才進行了全面檢查。在收容者超員的情況下，有30%的收容人員被感染，出現了“新冠地獄”的慘叫聲，才將345名確診者移送到慶北青松監獄。 老年人療養設施的情況更加悲慘。如果療養設施內發生集體感染，將同時隔離，但重癥患者要送往專門的新冠醫院進行治療。但是因為患者劇增導致病床不足，等待轉送時連家屬的臉都沒見到就死亡的患者，本月以來就超過了40人。沒有有過診療新冠經驗的醫療人員，人工呼吸器也不夠，進行同時隔離就等於把患者置之不理。今年2月第壹次大流行時，慶北清道大南醫院因集體感染死亡者層出不窮，當時就有人指出，應該做好應對療養設施大規模感染的準備工作。到目前為止，做了什麽事情，遭遇這樣的死亡呢？ 目前，第三次大流行再加上海外的變異病毒，局面可能發展到失控的狀態。雖然矯正設施和療養醫院屬於高危險群，但是只要根據單壹設施的特性進行集中管理，完全可以減少損失。要確保更多空間，降低密集度，每天進行診斷檢查，篩選出確診者並進行隔離，要盡快擴充可用病床和醫療及護理人力，讓重癥患者能夠及時接受治療。越是像傳染病壹樣的危機，就越應該保護那些處於保護死角地帶的人，這就是國家存在的理由。

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