以色列75歲男性接種輝瑞疫苗數小時後死亡. December. 30, 2020 07:27. by 林賢錫, 金潤鍾 lhs@donga.com,zozo@donga.com. 以色列壹名70多歲的男子在接種新冠病毒疫苗後死亡，當局開始著手調查疫苗接種的相關性。據《以色列時報》報道，以色列衛生部當地時間28日公布，壹名75歲的男性在接種美國輝瑞公司-德國生物技術公司共同開發的新冠疫苗後數小時內死亡。 當天上午8點半左右，該男子在醫院註射了疫苗，此後30分鐘內沒有出現副作用等異常癥狀，於是回家。但他在到達住宅後不久就失去了知覺，當天死亡。死因是心力衰竭。 在有人提出疫苗副作用的疑惑後，以色列衛生部長赫吉·利維表示：“已成立調查委員會查明原因。”死者生前曾多次心臟病發，並患有心臟病和癌癥。 衛生部認為疫苗副作用的可能性很小。以色列從20日開始大規模接種疫苗，到目前為止已有50萬人接種了疫苗。此前，在英國和美國曾發現過註射輝瑞疫苗後出現嚴重過敏反應的副作用事例。 據“德國之聲”報道，德國發生了因新冠疫苗註射量過多而住院的事例。德國北部施特拉爾松德壹家療養院的8名職員27日註射了輝瑞疫苗，但由於醫療隊的失誤，註射量是推薦量的5倍。4名患者出現惡寒、發熱等癥狀，住進了醫院。隨著爭論的擴大，該地區疫苗負責人斯特凡·柯特發表聲明稱，“希望不要出現嚴重的副作用”。從27日起，歐盟全體開始大規模接種輝瑞疫苗，但有8個國家由於未能維持保管溫度，導致接種被推遲。

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