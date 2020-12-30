金與正有望成為“名副其實的朝鮮二號人物”. December. 30, 2020 07:27. by 權五赫 hyuk@donga.com. 據悉，韓國政府認為，在明年1月舉行的朝鮮第八次勞動黨大會上，金正恩的妹妹、最為親信的勞動黨第壹副部長金與正（照片）將升格為權力核心的政治局委員，因此十分關註。現年33歲的金與正在2017年被破格提拔為政治局候補委員，壹旦進入政治局委員行列，就等於從幕後實權者成為名副其實的朝鮮權力第二號人物。韓國政府預計，通過執政5年後的2016年黨代會確立壹人統治體制的金正恩，想通過執政十年之際召開的此次黨代會，鞏固“白頭山血統兄妹”的黨統治體制。 韓國政府負責官員29日表示：“我們認為金與正很有可能在黨代會上成為政治局委員”，“金與正僅今年就發表7次談話等，實際地位的變化將反映在黨代會上正式地位的提高上。”部分人分析認為，隨著金與正進入政治局委員，她有可能同時晉升為部長級的黨中央部長，將擔任對黨核心精英進行思想檢查和具有人事權的組織指導部長。據悉，隨著組織指導部長李萬建今年被免職，金與正掌握了組織指導部，事實上正在履行部長職責。 金與正2014年作為黨中央宣傳部副部長正式登臺，2016年被任命為黨中央委員，2017年超高速晉升為政治局候補委員，從那時起正式職稱也改為黨第壹副部長。據悉，2018年2月平昌冬季奧運會時金與正作為金正恩的特使訪問韓國，炫耀其存在感，今年全權負責整個國政，全權負責對韓、對美業務，發揮著實質性二號人物的作用。 壹旦晉身為勞動黨最高政策決定機構政治局的委員，那麽壹直行使比正式職稱和年齡更大權力的金汝貞將正式成為對外實權人物。韓國慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（音譯）分析稱：“政治局委員是朝鮮權力核心中的核心”，“從制度上鞏固金正恩信任的金與正的地位，以鞏固金正恩壹人統治的權力結構。”韓國國家安保戰略研究院責任研究委員金仁泰（音譯）表示：“在本屆黨代會上最受關註的部分之壹就是金與正的地位變化”，“僅從展露的動向來看，金與正已經起到了超出政治局委員的作用。” 分析認為，特別是，金正恩在5年前通過第七次黨代會和最高人民會議，掛上勞動黨委員長、國務委員會委員長等頭銜，確立了壹人統治體制，有意在明年執政十年之際，把權力集中在白頭山血統兄妹身上的‘依黨統治”的系統化。不少人分析認為，金與正今年直接威脅對韓挑釁、炸毀開城南北共同聯絡辦事處，也是為了創造業績以便她升格成為政治局委員。 此外，日本《朝日新聞》29日援引韓國政府有關人士的話報道說，朝鮮最近禁止在市場上使用外匯。朝鮮居民買賣糧食、日常用品等的集市上，相比朝鮮貨幣，主要使用美元或中國人民幣。據悉，這樣的集市在朝鮮內多達800處。《朝日新聞》分析說，朝鮮此舉是將在黨代會上公布的經濟開發五年計劃中出臺的結構改革的壹環，目的是加強市場控制，提高朝鮮貨幣的價值。

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