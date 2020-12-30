“文化不毛之地”倉洞壹帶建成音樂樞紐. December. 30, 2020 07:28. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 在音樂相關知名Youtube頻道“HIPHOPLE”和“OPCD開放倉洞”，從10月開始進行了為期兩個月的獨特方式選秀。利用著名音樂人公開的伴奏素材采樣，新人音樂家們推出了新作品，展示了自己的力量。 該選秀形式新穎，名為“WMM 2020（We Make Music 2020）”。首爾市和道峰區從2018年起每年都會為新人音樂家舉行選秀活動，但今年為了防止新冠疫情的擴散，以非面對面的方式舉行了活動。 首爾市相關人士表示：“作曲家、工程師等身份多樣的9519名新人音樂家參與了創作選拔”，“The Quiet、進步、鮮於貞雅、長頸鹿&優努、昌模等公開的樣本包（工作機）視頻的點擊率超過了30萬次，反響非常熱烈”。 在首爾道峰區倉洞站附近，以音樂和最新潮流為媒介的復合文化空間正在陸續建立。首爾市29日表示，最近在這壹帶建成公共型工作室“E音”和共享辦公場所“共音”，並開始運營。 “E音”和“共音”是韓國最早的獨立創作者的合作創作支援空間。首爾市在空間建設上投入了約24億韓元的預算。這裏設置了高水平的創作用裝備和視頻制作設備。青年音樂家們可以獲得音樂創作活動或音樂家之間的網絡、音源及視頻制作等支援，還可以得到市場營銷、宣傳等幫助。 通過在曾是“文化不毛之地”的倉洞壹帶建立音樂生態界，將這壹帶變成公演“熱點”和“音樂城市”的努力，始於“平臺倉洞61”。2016年4月開業的“倉洞61”是壹個由61個集裝箱組成的特色文化空間。利用倉洞站換乘停車場舊址上總面積2456平方米、地上1至3層規模打造的這壹空間內，設有可以欣賞音樂、演出的各種設施。特別是，這裏的代表性演出場所“Red Box”具備高水準的音響和照明設施，在來到這裏的音樂人和觀眾中獲得了很好的反響。 2025年，2萬席規模的超大型演出場“首爾Arena（競技場）”將進駐附近。首爾市期待首爾Arena擁有世界性的競爭力。周圍聚集了16所大學，每年培養出2萬名文化藝術相關的學生，人力基礎設施非常豐富，位置也很具有交通便利性。 以日本為例，橫濱競技場和埼玉超級競技場距離東京市中心分別為35公裏和26公裏。首爾市相關人士解釋稱，“首爾Arena距離首爾站只有30分鐘的地鐵車程，離仁川國際機場也只有55分鐘的車程”，“與位於城市外圍的外國主要競技場相比，交通便利性更好”。 基礎自治團體的支援政策也正在出臺。道峰區最近制定了基礎地方自治團體中最早的音樂產業支援條例，並決定從明年開始實行。該條例包括了獨立創作者流入本地區及營造產業基礎的各種支援事項。“WMM2020”計劃從明年開始在網上推進整個選拔過程。 首爾市預測，通過這些努力，不僅是音樂、演出相關企業，也包括廣播、廣告、遊戲等的文化相關企業約300家將入駐附近，並將創造13000個工作崗位。首爾市行政第二副市長金學鎮（音譯）表示：“將開辟能夠取代弘益大學的新音樂中心‘倉洞時代’，將該地區打造成城市再生代表的成功典範和首都圈東北部480萬個工作崗位及文化中心。”

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