實現頂級聯賽夢想的金河成能否在聖叠戈開辟“黃金內野”？. December. 30, 2020 07:28. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國職業棒球Kiwoom隊內野手金河成(25歲)的美職棒大聯盟夢想正逐漸成為現實。 美國職棒大聯盟官方網站MLB.com 29日援引消息人士的話報道說：“金河成與聖叠戈俱樂部就加盟合同達成了協議。因為正在進行體能測試，所以球隊還沒有正式公布。”如果28日前往美國的金河成最終體檢過關，將成為繼2002年首次進軍頂級聯賽的崔熙涉之後，歷史上第9位進軍美國職棒大聯盟的韓國擊球手。同時他也是繼姜正浩、朴炳鎬之後，歷史上第三個Kiwoom隊出身的美職棒大聯盟球員。 由於尚未正式公布，所以具體的合同規模尚不得而知。但《紐約郵報》的喬爾•謝爾曼通過自己的推特表示：“金河成與聖叠戈教士隊簽下了4~5年年薪700萬~800萬美元(約77億~87億韓元)規模的合同。”預計合同總額將達到2500萬美元以上。通過Posting系統(非公開競爭招標)登陸頂級聯賽的金河成壹旦完成簽約，原所屬球隊Kiwoom隊也將得到Posting費用。 根據2018年韓國棒球委員會(KBO和MLB的《韓美選手合約協定》修正案，合同總額在2500萬美元以下時，將獲得其中的20%，位於2500萬~5000萬美元區間時，在獲得2500萬美元的20%即500萬美元的同時，還將得到超過2500萬美元部分金額的17.5%的援助。由此，Kiwoom隊大約可以獲得55億~65億韓元的收入。 有評價認為，合同規模超出了期待。MBC體育plus解說員宋載宇表示：“由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，MLB球隊的收益減少，當地自由簽約選手(FA)的轉會進度也變慢了。尤其是在最近對韓國、日本擊球手的評價下降的情況下，我認為他獲得了很好的簽約條件。”實際上，去年經過同樣的Posting系統登陸MLB的筒香嘉智只以2年1200萬美元的價格加盟坦帕灣隊。有人說，金河成的合同中包括了小聯盟否決權。 本賽季在Kiwoom隊輪流擔任遊擊手和三壘手的金河成，在聖叠戈隊可能會擔任二壘手。因為球隊的招牌明星曼尼•馬查多(28歲)是三壘手，而被評價為球隊未來的費爾南多•小塔蒂斯(21歲)則牢牢占據了遊擊手位置。本賽季擔任二壘手的傑克•克倫沃思(26歲)很有可能去外野。金河成也可以用作內野實用資源。MLB專欄作家李昌燮表示：“與其只考慮遊擊手(主要位置)，不如果斷地選擇2壘手。雖然為了適應需要訓練，但可以看出他自己很有自信。” 聖叠戈隊的主場Petco公園球場臨近大海，被評價為投手親和型球場。因為到了晚上，從外野到內野，濕度高的海風吹來，擊球沒有想象中那麽順暢。本賽季首次轟出個人30記本壘打的金河成能否在頂級聯賽上延續長打力，備受關註。野塔高中畢業後2014年進入職業聯賽的金河成在到今年為止的共7個賽季中，取得了擊球率0.294、133記本壘打、575打點、134盜壘的成績。

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