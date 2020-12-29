不是價格而是以作品見面的“李禹煥”. December. 29, 2020 07:23. by 金民 kimmin@donga.com. “1919年我去法國蓬皮杜梅斯中心的李禹煥個人展時發現，除了國際畫廊會長李賢淑、天堂財團理事長崔允貞之外，沒有壹名韓國人。在勒柯布西耶建築的拉圖雷特修道院舉行展覽時，韓國人也只有來看勒柯布西耶作品的建築學學者。” 美術評論家、京畿大學教授金福基對最近發行觀察李禹煥作家(84歲)的藝術世界的書的原因做出了如上解釋。李禹煥作家2011年以美國紐約古根海姆個人展為開端，在多個地方活動並被編入國際美術史，是數壹數二的同時代韓國作家，但人們在談及他時總是只談論價格，但是“評論”卻非常的貧瘠。 基於這壹脈絡出版的《Lee Ufan-無限的藝術》匯集了國內外筆者的評論、海外展示的現場評論、作家的培養采訪等。特別是，書中還刊登了與古根海姆、凡爾賽個人展相比鮮為人知的蓬皮杜梅斯中心(2019年)、Dia Beacon(2019年)、赫西霍姆美術館(2020年)等未公開的展覽畫報，價值很豐富。 金教授說：“李禹煥的作品在市場上漲停了。實際上，購買他作品的人只知道“名聲很高”，卻不知道詳細內容，去年紐約Dia Beacon美術館出現了李禹煥角等，有很多有意義的事情，但是近10年來沒有出版過有關他活動的新著作"。 曾親自前往李禹煥海外展覽現場的金教授表示，他的作品在最近10年裏變得 “啰嗦”起來。 “在日本活動的時候，總是傾向於縮小的社會氛圍，從凡爾賽開始大膽地利用野外空間，不斷制造故事。李禹煥先生最近也說過，在歐洲的展覽中感到更有意思。” 在長達100頁的書中，不僅有金教授，還有德國美術史學家吉爾克•馮•貝斯博特巴拉貝、美國美術史學家芭芭拉•羅斯、法國蓬皮杜•梅斯館長讓-瑪麗•加萊、古根海姆美術館館長亞歷山德拉•蒙羅、韓國美術史學者沈恩祿的作品論。李禹煥的采訪和作家隨筆也可以見到。

한국어