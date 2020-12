遇見擁有16年美職棒大聯盟生涯的秋信守. December. 29, 2020 07:23. by 李憲宰, 姜泓求 uni@donga.com,windup@donga.com. 秋信守(38歲•前得克薩斯騎警隊)身穿短袖。連連擦去額頭的汗。他說:“我剛剛結束運動,正在回來的路上。” 包括效力得克薩斯騎警隊的7年在內,秋信守已在美國職業棒球大聯盟征戰了16個賽季,即使處於冬季休賽期,他也沒有改變自己的運動計劃。他笑說:“能像大家壹樣和家人壹起生活真好”,“但是,做家務也是沒完沒了的。棒球場更舒坦。”不久前,記者通過網絡視頻會議平臺閽oom采訪了正在美國得克薩斯隊家中等待明年賽季穿上新球隊隊服的他。 ○ 談艾德裏安•貝爾崔 2000年,為了尋找夢想越過太平洋的他在美國實現了很多夢想。他簽下了7年1.3億美元(約1426億韓元)的大型合同,並參加了全明星賽,還創下了連續52場比賽出壘的記錄等。 名利雙收的他想要繼續現役球員生涯的理由是什麽呢?“因為我還非常熱愛棒球,而且有信心在競爭中獲勝。”不熄滅的他的熱情在今年賽季最後壹場比賽9月28日與休斯敦太空人隊的比賽中得到了確認。因右手受傷,無法正常揮動手中的球棒的他朝著3壘手的方向觸擊後,全力向1壘奔跑。在踩到壘後失去重心,在翻滾的鬥誌中追加了壹支安打。他說:“我想向年輕球員展示在棒球場上應該擁有怎樣的面貌。”賽後,很多球員都走近他,並表示“學會了今後只要不骨折,就要在球場上奔跑。” 正走向棒球生涯後半場的秋信守的榜樣是曾效力於得克薩斯騎警隊的艾德裏安•貝爾崔(41歲•退役)。對於在美國職業棒球大聯盟中擊出3166個安打和477記本壘打的貝爾崔,秋信守表示,“我不是像貝爾崔那樣出色的選手。但我想成為像他壹樣,每場比賽都傾註壹切的球員。” ○ 談柳賢振和崔誌萬 在美國職業棒球大聯盟出戰1652場比賽的他,有壹件從未經歷過的事情。那就是“夢想的舞臺”世界大賽。秋信守在2015年球隊獲得美國聯盟西部賽區冠軍後,曾進軍過分區賽(DS),但當時敗給多倫多隊,被淘汰出局。秋信守表示:“今年從電視上看到了效力於坦帕灣魔鬼魚隊的崔誌萬在世界大賽舞臺上馳騁的樣子。去年,柳賢振效力於洛杉羈道奇隊時,也參加了世界大賽。我也想在(舉行世界大賽的)10月站在棒球場上,而不是在家看電視轉播。” 目前正在和多支球隊進行協商的他認為最重要的標準是“贏球的球隊”。他說:“現在對我來說大合同其實並不那麽重要。如果既是能夠獲得出場機會的球隊,也是可以挑戰秋季棒球的球隊,我想點燃最後的火花。” ○ 談羅伯托•克萊門特 今年,秋信守在棒球場外更加耀眼。今年4月,新型冠狀病毒肺炎疫情襲擊了棒球場,他向得克薩斯所屬的191名(美國職業棒球聯盟下屬的)小聯盟選手提供了1000美元(約110萬韓元)的生計資金。由於各種捐贈及善行,秋信守被提名為美國職棒大聯盟善行獎—羅伯托•克萊門特獎的30名候選人之壹。雖然他最終被亞當•韋恩萊特(聖路易斯紅雀隊)擊敗而未能獲獎,但作為韓國選手首次入選該獎項的候選名單,其本身就已經是莫大的榮幸。他說:“我也曾在小聯盟中辛苦打過7年棒球,所以非常了解球員們的困難。為了讓他們沒有苦惱就決定捐款,妻子(河元美)也欣然同意”,“雖然沒有獲獎欲望,但是壹定要獲得羅伯托•克萊門特獎。但是比我做了更多好事的韋恩萊特拿獎,我毫不吝銫地為他鼓掌。” “希望明年能回歸平凡的日常生活。希望各位讀者明年也好事連連”,送上新年祝福的秋信守穿著印有克萊門特頭像的T恤。T恤衫上寫著克萊門特生前說過的話,也是秋信守想對自己說的話。” “當穿上隊服的時候,我覺得自己是世界上最值得驕傲的人。(When I put on my uniform, I feel I am the proudest man on earth)”

