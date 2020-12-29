“為了困難的鄰居”，再次捐贈獎金的“蔚山義人家庭”. December. 29, 2020 07:23. by 金泰成記者 kts5710@donga.com. “按照約定，今後如果獲得獎金，將用於幫助更困難的鄰居。” 在10月發生大型火災的蔚山三桓新藝術(Samhwan Art Nouveau)商住兩用公寓中，曾為救助18名鄰居做出貢獻的“2802號義人”具昌植(51歲)家庭把從警察廳等處獲得的全部獎金捐作為幫助不幸鄰居的捐款。具某壹家在10月份也捐贈了浦項青巖財團授予的女兒的獎學金。 社會福利共同募捐會28日表示：“具某壹家把1000萬韓元獎金中扣除稅金得到的780萬韓元全部捐給了慶北清道郡。”警察廳和BG Retail在本月17日選定具某為“兒童安全市民獎”市民英雄部門獲獎者，並送去了獎金。 對此，具某向自己的故鄉清道郡表示“想給處境艱難的老人提供幫助”，並拿出了獎金。清道郡尊重具某的意願，計劃向地區39戶低收入老人每戶支援20萬韓元。具某和妻子張某、兒子模善(25歲)在火災發生時，在28層的家中躲避時，救出了在29層抱著孩子請求幫助的孕婦等18人。

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