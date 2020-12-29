“加強入境限制”防止英國變異病毒，不要錯失時機. December. 29, 2020 07:23. . 據昨天確認的消息，本月22日從英國入境的壹家四口中，包括2名10多歲子女在內的3人感染了源自英國的新冠變異病毒。這是之前8日和13日從英國入境並被確診的壹家四口之後的新案例。目前尚不清楚這4人是否感染了變異病毒。 昨天被確診為國內首例英國變異病毒感染者的壹家人，在23日實施禁止英國航班入境措施的前壹天回到了韓國。在英國於15日正式宣布出現變異病毒後，從英國入境的人超過10人。考慮到此前從發現變異病毒的歐洲入境者，很難排除變異病毒已經在韓國傳播的可能性。與20日早早地切斷與英國相鄰的歐洲和中東以及中南美等20多個國家與英國的交通聯系相比，雖然地理位置相距甚遠，但應對遲緩，令人遺憾。 從英國傳來的變異病毒，有可能使在第三次大流行來臨之際原本就超負荷運轉的防疫和醫療體系變得無力。專家推算，如果傳播力比現有病毒強70%的變異病毒成為優勢物種，確診者人數將比現在增加70%。也就是說，現在每天有1000名患者湧向醫院，有可能變為每天有1700名患者湧向醫院。如果患者劇增，以高齡者為中心的死亡患者也會增加。現在因病床和醫護人員不足，在療養醫院等待住院卻連治療都得不到就死亡的事例層出不窮。 韓國政府決定，把從英國出發的航班停飛時間延長壹周至下月7日，並義務性地對所有海外入境者進行解除隔離前的診斷檢查。但是，單憑拴上針對英國的門閂，是否就能夠切斷可在空中傳播的病毒還是個疑問。如果是在英國待過壹段時間而後前往其他國家再入境韓國，單憑從英國出發的換乘名單，很難把他們篩選出來。源於英國的變異病毒已經擴散到23個國家。韓國政府應根據變異病毒感染的趨勢，通過強化入境限制措施，要爭取時間直到防疫和醫療人員至少撲滅第三次流行的火情。

한국어