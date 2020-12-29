文在寅總統預計明年1月改組青瓦臺參謀人員. December. 29, 2020 07:25. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統預計會在明年1月中旬更換總統秘書室長盧英敏、總統政策室長金尚祚等青瓦臺參謀班子。分析認為，文在寅此舉旨在明年年初對2年以上長壽部長及因參加再選和補選的部長等而有交替需求的內閣成員進行改組後，通過更換青瓦臺參謀班子的階段性人事更新方案，在任期末恢復國政動力。 執政黨相關人士28日表示：“預計文在寅總統將在預定於1月中旬舉行的新年記者會之前打造青瓦臺第三期體制”，“明年初將對中小風險企業部、文化體育觀光部等部門進行人事調整，然後更換盧英敏室長等青瓦臺參謀人員。” 據悉，盧英敏於此前28日對檢察總長尹錫悅懲戒事件等承擔責任，打算正式表明辭意，但由於周圍人的勸阻，放棄了辭職意向。據悉，他先向文在寅轉達了對繼任秘書室長的意見，然後表示隨時可以辭職。執政圈提出，前駐俄羅斯大使禹潤根（音譯，下同）、前民主研究院院長梁正哲、前總統民政首席秘書李浩哲、總統政務首席秘書崔宰誠有可能接替盧英敏。監查院出身的前防衛事業廳廳長王正洪、社會副總理兼教育部長俞銀惠也被提及。 據悉，已經任職1年零6個月的政策室長金尚祚也很有可能被替換。執政黨相關人士表示：“由於房地產問題和疫苗供給延遲等爭議，金尚祚室長被更換的可能性壹直被提及”，“從明年開始，要致力於克服因新冠疫情引發的經濟危機，因此熟悉實體經濟的人物可能被確定為繼任者。”執政黨方面，存在總統經濟首席秘書李浩承晉升和起用教授出身人物的可能性。但也有人提出金尚祚留任的可能性。另壹名執政黨相關人士表示：“據我所知，以共同民主黨為中心，確實有人對金尚祚室長提出了批評，但文在寅總統對金尚祚室長信任有加。” 青瓦臺3名室長中，除了7月份就任的安保室長徐薰以外，如果另外兩名室長被更替，總統秘書室和政策室內的首席秘書及秘書級更替也將依次進行。鑒於隨著高層公務員犯罪調查處（簡稱公調處）的出臺，共同民主黨正在準備“檢察改革第二季”，預計將以民政首席秘書室為中心更換參謀。總統民政秘書李光哲、總統法務秘書金永植等都已工作1年零6個月。

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