因違反“禁止5人以上聚餐”規定接連引起口舌……菅義偉內閣支持率暴跌. December. 29, 2020 07:26. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 繼日本首相菅義偉之後，奧運擔當大臣橋本聖子也違反了政府的“克制5人以上聚餐”方針，受到了輿論的嚴厲批評。以英國出現變異病毒為契機，已經推遲壹年改在明年7月舉辦的東京奧運會變得前景不明，主管大臣卻違反了防疫方針。在這種情況下，日本外相茂木敏充又被曝涉嫌違反《政治資金法》，菅義偉內閣的支持率正在急劇下降。 28日，橋本在回答某周刊關於自己17日在東京高級壽司店聚餐的有關提問時承認，“這是事實”。其解釋是，原本計劃3人共進晚餐，但是隨著時間的推移，又有其他人加入，最後臨時變成了6人。 為防止新冠疫情擴散，日本政府11日要求5人以上不要聚餐。但是菅義偉14日與執政的自民黨的第二號人物、幹事長二階俊博等8人舉行了晚餐聚會。對此，菅義偉16日雖然表示“認真反省”並進行了道歉，但壹天後橋本又違背方針參加了聚餐。在這種情況下，二階對於27日與菅義偉的8人會晤，窘迫地解釋稱，“不是為了聚餐，而是為了交換意見”。 《東京新聞》28日報道說，支援茂木的某組織沒有透露2016年至2019年支出約97%的1.2億日元（約12.7億韓元）用於何處。安倍晉三前首相對本人違反政治資金法的嫌疑未能做出有說服力的解釋，再加上新冠疫情應對不力和東京奧運會延期余波，在今年9月中途辭職的情況下，又被提出外務相疑惑，菅義偉政權難掩困惑。 據《讀賣新聞》當天報道，菅義偉內閣的支持率為45%，比壹個月前調查時下降了16個百分點。《日本經濟新聞》的調查也顯示，回答“支持菅義偉內閣”的人占42%，比之前的調查結果下降了16個百分點。回答“不支持”的人占48%。

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