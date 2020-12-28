現代•起亞今年環保車海外銷量已超30萬輛. December. 28, 2020 07:47. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 據悉，現代•起亞汽車今年在海外市場首次銷售了超過30萬輛的環保汽車。 27日，據現代•起亞汽車統計，今年1月至11月，兩家公司除韓國以外在海外銷售的環保汽車為30.6266萬輛。與去年同期的23.8155萬輛相比增加了28.6%。這是純電動汽車(EV)、插電式混合動力車(PHEV)、混合動力車(HEV)、氫燃料電動車(FCEV)銷量的總和。 EV的銷售擴大帶動了增長勢頭。EV的銷量從6.8907萬兩增加到了13.7286萬輛，增加了1倍左右。現代汽車的KONA EV和起亞汽車的Niro EV分別售出7.0018萬輛和4.4146萬輛，拉動了市場的擴大。“Kona EV”不僅在韓國生產和出口，在捷克制造後銷往歐洲市場的車輛數也達到了2.4717萬輛。 隨著EV市場的擴大，HEV銷售同期減少了7.6%。HEV是只有在出發和低速行駛等有限制的情況下才能使用電池，其余的長距離行駛等都是通過內燃機行駛的車輛。現代•起亞汽車銷售現代IONIQ、索納塔、途勝、起亞Niro和索蘭托的HEV車型。FCEV車型方面，僅現代汽車的“Nexo”就銷售了865輛。FCEV去年全年銷量為793輛，今年9月已經超過去年全年銷量，市場規模正在逐漸擴大。 現代•起亞汽車計劃明年推出以新壹代EV平臺“E-GMP”為基礎的新EV車型，加速環保車的銷售。現代汽車的目標是，從2040年開始中斷在美國、歐洲等地的內燃機車銷售，並把世界EV市場占有率最高提高至10%。起亞汽車也計劃到2029年為止，將EV在全部車輛銷售中的比重提高到25%。

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