擁有“歷史級職業履歷”的KIA隊新援蒙登在美國當地也備受關註. December. 28, 2020 07:47. by 金培中 wanted@donga.com. 投手丹尼爾•蒙登(27歲•照片)的職業棒球KIA之行連日來備受關註。 KIA俱樂部25日宣布，以合同金30萬美元、年薪42.5萬美元、期權27.5萬美元等總額100萬美元(約11億韓元)引進了曾效力於美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊的蒙登。 26日，報道轉會美國職棒大聯盟消息的“MLB Traderumours.com”(MLBTR)報道了即將進軍KBO聯賽的門登的轉會消息，並對蒙登進行了集中分析。 MLBTR就蒙登表示：“最近前往KBO聯賽的外國選手中，蒙登是擁有最多頂級聯賽經驗的球員。雖然脫三振和地滾球誘導不多，但具有抑制擊球手強擊球的能力。”對於蒙登選擇KBO聯賽的理由，該媒體表示：“北美市場不確定。(在KBO聯賽)可以得到更多的錢，出場時間也會得到保障。” 2016年在奧克蘭隊首次進入頂級聯賽的蒙登作為希望之星，在5個賽季裏壹直獲得穩定的出場機會。在2018賽季，他取得了7勝6負、平均責任失分4.05的成績。MLB總成績為60場比賽(48場首發) 17勝20負，平均責任失分4.64。奧克蘭隊與得克薩斯騎警隊同屬美國聯盟西部賽區，因此蒙登在過去7年裏與曾效力於得克薩斯隊的秋信守(38歲)共交手9次。雖然送出了3個四壞球上壘，但以無被安打(6次有效擊球，無安打)的成績表現出了對秋信守的強大實力。 但是2020賽季他的運動生涯開始籠罩上了陰雲。賽季前接受肘部手術的蒙登共參加了4場比賽，成績為1負、平均責任失分3.65分。雪上加霜的是，在賽季途中，他還被確診感染了新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)。賽季結束後被放逐的蒙登在奧克蘭隊擔任三壘教練，與蒙登有緣的KIA隊主教練馬特•威廉姆斯決定和他在韓國繼續延續緣分。KIA對蒙登的手術履歷表示：“因為這是切除骨頭的簡單手術，所以可以恢復球威。” 最近，KBO聯賽起到了“MLB橋頭堡”的作用。從2015年到2018年的4年裏，在SK隊取得48勝的馬裏爾•凱利(32歲•亞利桑那響尾蛇隊)在頂級聯賽的第壹年，即2019年取得了13勝，勢不可擋。在2020賽季即將到來之際，與鬥山隊攜手合作的“年輕血液”弗萊克森(26歲)在韓國提升了自己的水平，壹年後與西雅圖水手隊簽約，重返美國職棒大聯盟。

한국어