執政黨不要想著泄憤立法，要果斷改變國政基調. December. 28, 2020 07:47. . 法院決定停止對檢察總長尹錫悅進行懲戒處分後，共同民主黨25日召開了由黨代表（黨首）主持的法司委員緊急會議，並表示將推進剝奪檢察機關調查權的“檢察改革第二季”。共同民主黨表示，“將用更完整的檢察改革來報答國民”，表示將把現有的權力機構改革工作組轉換為黨內檢察改革特別委員會。該黨國會議員金鬥官說，“要準備尹錫悅總長的彈劾案”。這等於是向復職的檢察總長尹錫悅再次宣戰。 執政黨推進剝奪檢察機關直接調查權的立法似乎有些牽強。政府、執政黨自誇完成了檢察機關、警察、國家情報院等權力機關改革立法還不到壹個月，又要重新修改法案，這種想法真是荒唐至極。這是無視本應盤點在法案實行過程中出現的錯誤或問題並進行修改的最起碼的立法常識的行為。正因為如此，才出現了執政黨所說的“檢察改革第二季”最終是“剔除尹錫悅第二季”的說法。 法務部長秋美愛在過去1年裏濫用調查指揮權和監察權，強行對尹錫悅進行懲戒，但由於法院接受臨時處分申請而喪失了正當性。法院認為，法務部懲戒委員會程序上存在缺陷，懲戒理由也有相當部分的問題。當然，只要國會在籍議席過半（150席以上），就足以彈劾檢察總長，目前以執政黨的174個席位已經足夠。但憲法上明確規定了三權分立原則，就不能無視法院停止懲戒處分決定的宗旨，推進彈劾。難怪執政黨內部也有人擔心“彈劾尹錫悅會引發逆風”。 在新冠疫情緊急時局下，很難看到本應令人舒心的歲末風景。面對這樣的局面，應該負責國政的執政黨在進入新年以後，又開始打擊在過去壹年裏給國民帶來疲勞的“敲打尹錫悅檢察總長”，真不知國民到底是不是把目光放在眼裏。 如果執政黨撤換已經表明辭意的秋美愛，並更換幾名更替已成既定事實的部長，適當地彌合此次事態，那真是安逸的想法。既然文在寅總統已經向國民道歉，就應該果斷進行人事改革，更換總統秘書室長盧英敏、政策室長金尚祚等青瓦臺核心人士。另外，對於只拉高房地產價格的限制壹邊倒的房地產政策和壹貫的低姿態的對朝政策，也應果斷改變方向。當然，經濟部門和外交安保部門的人員調整也要同時進行。

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