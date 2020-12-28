如果幹涉“矽谷天才”. December. 28, 2020 07:48. . 隨著新冠疫情的長期化，我們生活的很多部分發生了變化。保持社交距離和戴口罩等變化成為“新常態”。企業工作的面貌也發生了變化。特別是，居家辦公和遠程辦公的比率正在提高。隨著網上審批或視頻會議的日常化，工作的地理空間已經不再像以前那麽重要。即使新冠疫情終結，也很難將組織運營模式回到過去。 重要的是企業的觀念變化。要想讓“新常態”在組織中站穩腳跟，就應該以自律而不是管制的方式來管理人力。隨著在家工作的擴散，很多管理人員和經營者想知道職員在家是否正常工作，是否做其他事情。但如果要監視並控制職員，新常態將失去任何意義。經營者應該具有開放的思維，放任職員自由思考和工作。無論是上班時間玩遊戲，還是看書，還是見朋友，和孩子壹起玩，都不要幹涉。 現在經驗證明，即使通過在線審批、視頻會議、推進項目，業務效率也不會大幅下降。即使新冠疫情終結，這種趨勢也會持續下去。越是想約束職員，他們越是會默默地看上司的臉色，很難提出嶄新的想法。 那麽，在新冠時代應該如何運營組織呢？借鑒壹下周易的智慧吧。在周易的64卦中，講述組織原理的“天火同人”卦中，有個“同人於宗，吝。”的爻（卦）辭。它意味著，“如果把組織限定在種族，就會變得吝嗇”。把組織限定在種族，意味著埋沒於純血統主義、組織利己主義，組織過於封閉運行。周易的教誨是，如果把組織關在狹小的框架內，就不能進行革新。 史蒂夫·沃茲尼亞克與史蒂夫·喬布斯1976年共同創立了蘋果。他在壹家名為“家釀計算機俱樂部”的電腦聯誼會活動，畫出了個人電腦蘋果的設計圖。當時身為大型計算機企業惠普職員的他，多次向公司管理層提議個人電腦事業，但每次都遭到拒絕。最終沃茲尼亞克離開了惠普，與在電腦聯誼會上見到的喬布斯壹起成立了蘋果電腦公司。正如我們所熟知的，蘋果成為了世界最好的電子公司。惠普因狹隘的想法而失去了不世之才。 即，相比封閉的現有組織，革新更容易發生在開放的組織中。像沃茲尼亞克和喬布斯的電腦聯誼會壹樣，有著共同誌向的同人組織能夠成為革新的源泉，是因為其組織中蘊含的開放性和進取性。 如果沃茲尼亞克不是單獨創業，而是留在公司，偷偷利用公司的資源來實現自己的想法，會怎麽樣呢？與此相關的周易的句子如下。“伏戎於莽，升其高陵，三歲不興。”意思是，“武器藏在茂密的樹林裏，登上高坡。即使過了3年，也看不到興盛的征兆”。即使有好的想法，沃茲尼亞克也因為心理壓力和不安感，無法制造出像樣的產品。 企業經營者應該讓職員像在廣闊的天空下野地上熊熊燃燒的火炬壹樣自由自在。只有這樣才能與誌同道合的人見面，進行開放性的思考，並由此創造革新。職員們在家辦公“宅在家裏”，並不是不能進行革新。矽谷的天才們聚集在無人人幹涉的倉庫裏，夢想革新，最終使它成為現實。

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