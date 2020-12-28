光化門~崇禮門~首爾站步行街大幅擴建. December. 28, 2020 07:49. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 今年內從光化門經過崇禮門，可以步行到南山、首爾站等地。首爾市27日表示，將在今年內結束連接始於世宗大路十字路口途徑崇禮門交叉路口，最終到達首爾站交叉路口的1.5公裏區間的“世宗大路人林間路”工程，並於明年1月1日進行臨時開通。 首爾市作為市中心步行街擴大政策的壹環，從今年7月開始進行了縮小連接世宗大路十字路口到崇禮門交叉路口、首爾站區間的車道、擴大人行道等工程。曾作為大型車道的世宗大路從9~12車道縮小到7~9車道，車道所在的位置上預計將出現超過首爾廣場面積2倍的1.395萬平方米的步行空間。步行街旁邊還將建設自行車專用道。 “世宗大路人林間路”建成後，崇禮門周邊景觀將從原來被車道包圍變成公路上的島嶼。首先，市民可以步行訪問崇禮門。首爾市還計劃在鋪設步行街的人林間路上完成櫸樹、紫薇、山荔枝等191株喬木的栽植。 只是由於世宗大路車道縮小工程，交通堵塞的擔憂正在加大。首爾市改編了周邊地區的交通信號燈體系，誘導車輛右轉，擔心交通堵塞的司機們可以不通過世宗大路，因此有望比較順利地進行車輛縮減。據首爾市透露，在世宗大路全區間道路擴建工程結束後的11月中旬，通行速度減少到20.7公裏/小時，但最近再次維持了平時的通行速度21公裏/小時。

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