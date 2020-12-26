英國與歐盟達成“脫歐”協議……維持零關稅、無配額. December. 26, 2020 09:01. by 金潤鍾, 林賢錫 zozo@donga.com,lhs@donga.com. 英國和歐盟當地時間24日戲劇性地達成了包括簽署自由貿易協定等有關英國“脫歐”的未來關系談判。英國擺脫了從明年起不能從歐盟得到關稅優惠、沒有達成協議就分道揚鑣的“無協議脫歐”。 至此，自2016年6日英國通過全民公投決定退出歐盟後，漂流了4年半的“脫歐”程序宣告結束。英國自1973年加入歐盟的前身歐洲經濟共同體後，時隔47年再次與歐盟決裂。 英國已於今年1月31日正式退出歐盟，但把到今年年底為止設為過渡期，留在歐盟關稅同盟和單壹市場裏。英國還分擔了預算等，履行了作為歐盟成員國的義務。歐盟方面壹直宣稱：“到今年為止，將給予英國歐盟成員國待遇，但從明年開始，雙方將通過另外的協商分道揚鑣。”隨著過渡期期限的臨近，對無協議“脫歐”的擔憂增大，但英歐雙方最終達成了協議。 在此次談判中，最受關註的領域是能否維持單壹市場水平的自貿協定。雙方決定，與單壹市場壹樣，維持零關稅、無配額（對適用零關稅的商品不限制數量）。以2019年為基準，雙邊貿易規模達到6680億英鎊（約合1003萬億韓元）。但是，與單壹市場不同的是，還要經過另外的檢疫和通關程序，因此今後需要制定具體的標準。 另外，雙方就有關國家補貼的共同具有法律約束力的原則達成了協議。這是為了英國實施保護本國企業的政策，使歐盟企業不受歧視。此外，英國還將繼續利用共享失蹤或警察信息的歐盟共同數據庫等，與警方和司法領域保持合作。 雙方的核心爭論焦點——漁業權方面，英國在本國水域內承認歐盟捕撈量配額，但歐盟決定今後5年半內減少25%的捕撈量。 今後，雙方之間的移動自由將受到制約。如果英國人想在歐盟成員國長期停留（超過90天），必須獲得簽證。擁有歐盟成員國國籍的人要想在英國長期滯留，必須獲得簽證。這意味著，雙方國民如果想去對方留學或做生意，就要承受不便。 預計此次談判達成協議，對向英國或歐盟地區出口的韓國企業不會產生太大影響。韓國貿易協會方面表示：“根據去年8月22日韓英自貿協定，將繼續實施與英國‘脫歐’無關的特惠貿易。”

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