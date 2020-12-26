美國國會人權機構主席：“韓國執政黨是限制自由黨”. December. 26, 2020 09:01. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國國會超黨派人權機構“湯姆·蘭托斯人權委員會”共同主席克裏斯·史密斯批評通過了《禁止對朝鮮傳單法》（南北關系發展法修正案）的韓國執政黨說：“這不是自由黨，而是‘限制自由（illiberal）’黨。”據悉，他還暗示，將在明年1月左右舉行的美國國會聽證會上集中提出相關問題，因此，預計韓美圍繞《禁止對朝鮮傳單法》的矛盾還將繼續。 史密斯當地時間24日在“美國之音”節目中表示：“美國人應該知道，在美國70年來的同盟和強有力的雙邊夥伴韓國發生了什麽事情”，敦促美國社會關註《禁止對朝鮮傳單法》的處理。他還聲稱，“2017年激進進步的左派政黨開始執政，開始壓縮基本的公民和政治權利”，並尖銳地指出，“（執政黨）不是自由黨，而是‘限制自由’黨”。美國國會議員批評韓國的執政黨實屬罕見。 史密斯說，把越過國境向朝鮮發送支持民主的信息和其所謂“聖經和防彈少年團氣球”的宗教及韓國大眾文化資料視為犯罪，是有問題的。他還指出，《禁止對朝鮮傳單法》的通過是“文在寅政府和國會內其合作者們對公民和政治權利不寬容（intolerance）的最新事例”。他還說：“全世界熱愛自由的人們應該對文在寅政府在禁止撒放氣球方面默許朝鮮的要求，以及對‘脫北者’和人權擁護者表現出的敵對感感到震驚。” 他再次確認，明年美國國會聽證會將討論相關問題。他說：“為了掌握在韓半島持續進行的政府對公民和政治權利的威脅情況，將在下壹屆國會會期裏推進聽證會。”據悉，他最近給韓國“國民的力量”黨議員池成浩發送電子郵件，表示支持就阻止《禁止對朝鮮傳單法》提出憲法訴訟，如果有必要將給予幫助。 據悉，美國國會人權委員會將邀請韓國國內相關涉朝團體參加聽證會。“自由朝鮮運動”聯合代表樸尚學（音譯）的法律代理人李憲（音譯）律師表示：“美國國會方面要求樸代表出席聽證會。聽證會日程壹旦確定就會進行協調。” 據悉，在這種情況下，首爾中央地方檢察廳公共調查壹部（部長檢察官楊東勛）23日以違反《募集及使用捐贈款物相關法律》（捐贈款物法）的嫌疑，對樸尚學進行了不拘留起訴。據悉，樸尚學涉嫌在2015年至2019年間未經捐贈款物募集登記而募集捐款。

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