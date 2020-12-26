“既然已經解決了傳單問題，朝鮮應該報答”……氣焰囂張的金正恩滿面笑容. December. 26, 2020 09:01. by / /. 民主和平統壹咨詢會議首席副議長丁世鉉23日在與統壹部長李仁榮的談話中表示：“（通過處理《禁止對朝鮮傳單法》）解決了傳單問題，至少為朝鮮與韓國進行對話鋪墊了基礎”，“新年伊始，朝鮮應該做出回報。”李仁榮對於新壹年的韓朝關系展望表示期待，稱“朝鮮可能會更加積極地接近韓國”。 丁世鉉的發言再次證實了韓國政府和執政黨強行通過的《禁止對朝鮮傳單法》是因為朝鮮的威脅和要求而制定的“金與正命令法”。雖然作為憲法中明示的總統直屬統壹政策咨詢機關首長如此講話失於幼稚，但它如實反映了現政府人士對朝鮮的看法。他早就主張，“哪怕是動用警察和軍隊兵力，也要阻止散發傳單”。 但是因為韓國表現出誠意所以期待朝鮮采取相應的措施，這更是壹種幼稚的錯覺。丁世鉉進壹步主張，為了能讓朝鮮出面進行對話，應該中斷或縮小明年2月至3月舉行的韓美聯合軍事演習。李仁榮事實上也附和道：“應該智慧地應對，不要讓聯合軍演成為矛盾。”照此下去，金正恩政權不僅依靠對韓威脅阻止了動搖朝鮮居民的傳單散發，還減輕了軍事上的擔憂，因此只會更加氣焰囂張。 在韓國陷入假象並主動被馴服的情況下，國際社會的批評聲越來越大。美國國會就韓國的執政黨出現了聲討其是“限制自由（illiberal）黨”的發言。盡管如此，韓國政府仍在期待，哪怕是以這種方法也要推進南北關系，起到引導朝美對話的橋梁作用。在招來朝鮮冷笑並失去國際社會信任的情況下，拜登政府真的會把這壹重任交給韓國嗎？

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