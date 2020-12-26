獻給度過艱難的壹年的人. December. 26, 2020 09:02. . 並不是所有的流行音樂明星的人氣在韓國都適用。像滾石樂隊這樣的樂隊就是代表性的例子。與甲殼蟲樂隊同處壹個時代，獲得了可以與甲殼蟲樂隊相媲美的人氣，而且目前還在繼續活動的該樂隊，從演出收益來看，仍排在前五位，可以說名聲、地位和人氣並存。但唯獨在韓國例外。在韓國，滾石樂隊只能算是比較有名的樂隊，由於其在國內和海外的人氣存在巨大差異，實際上不可能來韓演出。 尼克•凱夫也是能夠明顯看出國內和海外的人氣差距的藝術家。現在看到尼克•凱夫這個名字，感到陌生的人會更多。來自澳大利亞的尼克•凱夫與自己的樂隊“壞種子”壹起站在海外各種音樂節的舞臺，作為金牌嘉賓出場，在祖國獲得勛章，地位很高，但在韓國的知名度非常低，連中型演出場觀眾都很難坐滿。 這也是因為他的音樂。在活動初期，帶來以朋克和布魯斯為基礎的激進音樂的他經常與“瘋狂”壹詞被聯系在壹起。他的音樂有時聽起來像噪音，但卻從未被列入“韓國人喜歡的流行歌曲”目錄。這樣的他隨著年齡的增長，音樂風格逐漸發生了變化。像“迷途知返的”浪子壹樣，敘事曲的比重增加了，用低沈的聲音制造氛圍的情況也增多了。但是連這樣的敘事歌都不同凡響，在不惑之年發表的專輯題目是《殺人抒情曲(Murder Ballads)》。評論家們就他的敘事曲使用了“血色鮮明的美麗”的表達。這是壹首很難輕易親近的敘事曲。 在他的敘事曲中，最熟悉的音樂應該是《Into My Arms》。插入電影《時空戀旅人》中，飽含浪漫的這首歌是獻給希望來到我懷中的人們的懇切的抒情歌曲。今年6月，尼克•凱夫在英國倫敦的壹座宮殿再次演唱了這首歌。在亞歷山德拉宮，尼克•凱夫和壹架鋼琴處於場地的中間。沒有壹位觀眾。在超過80分鐘的時間裏，彈著鋼琴演唱的22首歌曲以題目為《Idiot Prayer》的專輯和視頻公開。 《Idiot Prayer》是因新冠疫情而制作的專輯。去年發行第17張專輯的他，如果按原計劃，今年要展開世界巡演。但是，當新冠疫情停止所有活動後，他選擇了用鋼琴和自己的聲音填滿空間。雖然很難揣測尼克•凱夫的心，但從名為“傻瓜祈禱(Idiot Prayer)”的專輯題目中可以隱約看出其含義。2017年因事故失去兒子的他，用歌聲祈禱與因新冠疫情失去心愛之人的人壹起度過艱難的這壹年的世界。因此《Into My Arms》聽起來更加懇切。 這不是單純的戀歌，而是對世界所有人的安慰和祈禱。

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