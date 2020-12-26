梅西為644個進球的守門員送上特別的啤酒禮物. December. 26, 2020 09:02. by 李承鍵 why@donga.com. 是該笑呢，還是該哭呢。 被“足球之神”裏奧內爾•梅西(33歲•FC巴塞羅那)攻破大門的守門員們收到了壹份特別的禮物。 啤酒品牌百威啤酒25日通過社交網絡服務(SNS)表示：“為了紀念梅西打進644粒進球，制作了644瓶啤酒，送給了陪伴他創造歷史的守門員。”23日，梅西在與巴拉多利德的西甲聯賽比賽中得分，打破了此前由貝利(80歲)保持的單壹球隊最多進球(643球)紀錄。對此，百威公司制作了標註有1~644編號的啤酒瓶，將每瓶啤酒裝入箱中，快遞給守門員。 據英國《每日郵報》報道，被梅西攻破球門最多的守門員是曾效力於西甲巴倫西亞隊的叠戈•阿爾維斯(35歲•CR弗拉門戈)。因被梅西打進19球，他共得到了19瓶啤酒。皇家馬德裏隊的傳奇門將卡西利亞斯(39歲)以17瓶緊隨其後。該媒體報道說，共有160名守門員收到了啤酒。 被稱為當今最佳門將的效力西甲馬德裏競技隊的揚•奧布拉克(27歲•)在自己的SNS上上傳了標註有“488、595、614”數字的啤酒瓶照片，並鼓掌表示，“雖然不喜歡失球，但防守梅西的挑戰對於守門員來說也是最好的經驗。”奧布拉克被梅西攻入11球。 意甲的資深門將吉安路易吉•布馮(42歲)也收到了啤酒。在2017年歐洲足球聯盟冠軍聯賽上，被梅西打進兩球的布馮在SNS上上傳了標註有514、515的啤酒瓶，並上傳了“認證照”。布馮表示，“我會把它當作是對我的認可和贊揚。我們展開了精彩的對決。祝賀妳創下新的紀錄。”

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