貝多芬的誕生和新冠疫情的命運. December. 25, 2020 07:35. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “貝多芬給了我們開始生命這壹偉大冒險的勇氣。” 這是德國總統施泰因邁爾（64歲）17日在德國波恩歌劇院舉行的貝多芬誕生紀念音樂會之前做出的發言。貝多芬的作品超越了音樂，具有能給人類帶來對抗“逆境”的力量和靈感的象征性媒體的意義。 今年是樂聖貝多芬誕辰250周年。貝多芬出生年月日沒有確切的記錄。但是，他曾於1770年12月17日在波恩接受洗禮。當時按慣例，出生後24小時內接受洗禮。因此，據推測，貝多芬於前壹天的16日出生。 當天的演唱會因新冠疫情沒有現場聽眾參加。今年是貝多芬誕辰250周年，計劃在奧地利維也納、英國倫敦等歐洲各地舉行各種演出、活動和慶典。但由於新冠疫情大流行，大部分被取消或延期。 到了12月，吐露遺憾的聲音驟然增大。法國友人對記者說：“因為新冠疫情，我們只能在優兔（YouTube）上觀看了與250周年相關的演出”，“貝多芬的樂曲本身就是歐洲的歷史，對此感到非常遺憾。” 在決定歐洲命運的每個拐點上，都有貝多芬的作品。1789年推翻絕對王政的法國革命爆發後，貝多芬帶著自由和平等精神，創作了第三交響曲（英雄）、第五交響曲（命運）。法國總統埃曼紐爾·馬克龍在2017年5月大選勝利演說中，向他致敬並大聲播放貝多芬創作的樂曲。 貝多芬的作品並非只是寫得好。納粹政權在1938年占領奧地利後，連日安排上演貝多芬歌劇《費德裏奧》。其意圖是通過貝多芬音樂宣傳德國民族的優越性和納粹主義。1989年11月,柏林墻倒塌後,貝多芬第九交響曲中的《歡樂頌（Ode to Joy）’被演奏。 這首曲子與歐盟的成長同壹軌跡。歐盟前身歐共體1985年正式將這首曲子定為象征“壹個歐洲”的歐洲歌曲。去年9月在歐洲議會開院儀式上演奏這首曲子後，擁護“英國脫歐”的英國議員們轉過身來，引起了熱議。 貝多芬正在超越過去，連接“未來”。他在57歲時去世時留下了10首未完成的交響曲，今年，這些曲子由通過機器學習學會的人工智能作曲完成了後續部分。因為“貝多芬”的象征性，德國政府決定將“250周年”延長到明年9月。這表明，今年取消的活動將在戰勝新冠疫情後完整地舉行。 隨著歐洲主要國家開始接種疫苗，克服新冠疫情的希望變大。但是，隨著傳染力增強70%的變異病毒的發生，恐懼再次擡頭。壹想到克服聽力障礙完成偉大作曲的貝多芬，就沒有克服不了的逆境。期待明年能在世界各地響起從新冠疫情中獲得勝利的《歡樂頌》。

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