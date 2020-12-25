韓國防長徐旭：“作戰權移交第二階段評估將提前進行”. December. 25, 2020 07:34. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓國國防部長徐旭（照片）表示，旨在檢驗移交戰時作戰指揮權之後未來聯合司令部運用能力的第二階段（FOC，完全運用能力）評估日程將提前進行。在10月在美國華盛頓舉行的第52屆韓美安保磋商會議上，美方對明年的完全運用能力檢驗表示為難，戰時作戰指揮權移交工作實際上已不可能在現政府任期內實現，而徐旭的表態暗示，隨著明年拜登政府的上臺，將重新嘗試燃起火苗。 據韓國軍方相關人士24日透露，徐旭在事先錄制、供25日播出的國防電視臺《國防焦點》節目中表示：“將與國防改革2.0聯系起來，為盡早具備作戰權移交所需的核心軍事能力而繼續努力，在考慮新冠疫情等諸多條件的情況下，為了盡早實施第二階段的完全運用能力檢驗評估，韓美之間將緊密協商。” 徐旭還表示：“拜登政府上臺以後，也會朝著進壹步強化韓美聯合防衛體制的方向推進戰時作戰指揮權移交”，“為此，在美國新政府上臺之前，將通過多種途徑充分向美方傳達我國政府的立場，並磋商戰時作戰指揮權移交相關主要懸案。” 但是有人指出，由於新冠疫情擴散、韓國軍隊準備不足等原因，美方對明年進行完全運用能力檢驗持懷疑態度，因此前景不容樂觀。而為了在現政府任期內移交戰時作戰指揮權，明年必須完成韓美協議條件中的壹部分——檢驗未來聯合司令部運用能力的第二階段和第三階段（FMC，完全任務執行能力）的評估。

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