電影《水芹菜》引發種族歧視爭議. December. 25, 2020 07:36. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 1980年代追逐美國夢移居到美國的韓裔家庭故事電影《水芹菜Minari》雖然是美國電影，但是被提名金球獎最佳外語片獎，受到了人種歧視的批評。《水芹菜》是韓裔美國人李•艾薩克•鄭導演根據自傳經驗制作的電影，制作公司是布拉德皮特擔任共同代表Plan B。 美國演藝媒體《綜藝》22日(當地時間)報道說，主管金球獎的好萊塢外國記者協會(HFPA)已經完成了對參賽作品的審查，而《水芹菜》將爭奪最佳外語片獎。HFPA規定，電影臺詞的50%以上不是英語就是外語電影。因為《水芹菜》的臺詞中主要有韓語，所以做出了這樣的決定。 對此，美國知名電影網站IndieWire(獨立聯線)的首席評論家大衛•埃裏希指出：“在其他美國人中間尋找成為美國人是什麽的人們的故事本質上就是美國電影。”昆汀•塔倫蒂諾導演的《無恥混蛋Inglourious Basterds》(2009年)雖然臺詞的英語比重只有30%，但卻獲得了金球獎提名。因為導演和演員不是白人，所以標準會發生變化，這也是被批評為人種歧視的原因。 英美圈亞洲演員們的批判也接連不斷。演員金侖珍和曾出演美國電視劇《迷失》的韓裔美國演員丹尼爾•戴•金諷刺道：“美國是祖國，相當於讓妳們回到祖國。”正在出演加拿大電視臺情景喜劇《金氏家便利店》的演員劉思慕批判道，“還有(拍攝制作陣容都是美國人)比這個更美國化的嗎？”

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