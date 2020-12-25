SKT推出在0.001秒內做出反應的超低延遲5G雲服務. December. 25, 2020 07:35. by 柳根亨 noel@donga.com. 24日，SK電訊通過與亞馬遜網絡服務(AWS)的“超合作”實現超低延遲通信速度的“SKT 5GX edge雲服務”在國內首次實現商用化。如果使用該服務，連接雲端的通信反應時間將提速至0.001秒(1毫秒)。這比目前長期演進技術(4代•LTE)網的數據處理速度快約0.065秒、比5代(5G)現有網的處理速度快約0.041秒。 “SKT 5GX edge”是應用程序(app)連接雲端時，不通過互聯網或地區綜合網站，直接連接雲端中心(Wavelength zone)並劃時代地縮短數據處理時間的服務。SK電訊和AWS韓國國內首次在大田啟動AWS Wavelength zone，並把雲通信延遲時間減少到了原有的60%水平。 如果利用“SKT 5GX Edge”，可以更加穩定地運營利用機器人配送、無人駕駛、雲遊戲、智能醫療等利用雲計算的服務。 例如，“外賣的民族”等送餐軟件有大型體育比賽，或者折扣優惠券增多的話，由於訂單劇增，軟件癱瘓的可能性很高，但如果引進超低延遲技術，則可以減少數據反應速度，防止應用程序出現故障。無人駕駛汽車在剎車之後到實際剎車為止的反應速度也幾乎消失，安全性進壹步提高。在流媒體速度重要的雲端遊戲中，預計也將使用超低延遲技術。 SK電訊和AWS計劃，在首爾等其他地區持續擴充基礎設施，擴大服務範圍。SK電訊移動通信(MNO)事業代表劉永尚表示：“計劃通過與AWS的合作，在遊戲、媒體、流通、制造等各個產業的革新模式的發掘和擴散方面起到帶頭作用。”

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