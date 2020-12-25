孫興慜“托特納姆熱刺隊第100粒進球”因誤判而告吹. December. 25, 2020 07:36. by 金正勛記者 hun@donga.com. “超級SONNY”孫興慜(28歲•照片)的“托特納姆熱刺隊第100粒進球”因難以釋懷的判定而告吹。 孫興慜24日在英國特倫特河畔斯托克的Beat365體育場舉行的與斯托克城隊(英冠)的2020∼2021聯賽杯8強賽上，在托特納姆熱刺隊以2比1領先的下半場第31分鐘接到隊友哈裏•凱恩的傳球後快速奔跑，在對方守門員封堵上來的瞬間用右腳輕輕壹挑，成功破門得分。 但是在孫興慜射門的同時，裁判的旗幟也舉起來了，作出了越位判定。也就是說，在接到凱恩的傳球後，孫興慜比斯托克城後衛丹尼•巴斯更靠近對方球門。從轉播畫面來看，孫興慜明顯處於“非越位”位置，但主裁判認定助理裁判的判罰，沒有承認進球。孫興慜立即揮動手指表示抗議，但結果並未改變。托特納姆熱刺隊憑借凱恩的制勝球以3比1戰勝對手，進入了半決賽。 當地媒體報道說，孫興慜的進球被取消是令人遺憾的結果。英國日刊《衛報》報道稱“孫興慜的進攻看起來完美無缺，與越位相去甚遠”，《倫敦足球》則報道稱“進球因越位而被取消是難以置信的，運氣非常糟糕”。 對於沒有實施VAR(錄像判讀)的指責也接連不斷。英格蘭足球聯賽(EFL)從聯賽杯4強賽開始，才義務性地實行VAR。在8強賽上，即使不介入VAR也沒有什麽問題。英國廣播公司(BBC)報道說，“孫興慜雖然得分，但被判越位。在必要的時候沒有VAR。”熱刺收隊主教練何塞•穆裏尼奧遺憾地表示，“如果VAR介入，孫興慜的進球將被認定為有效。 雖然這次沒有VAR，但孫興慜因為VAR進球後也沒有得到認可。在去年9月21日與萊斯特城隊的2019~2020英格蘭足球超級聯賽(EPL)第6輪客場比賽(托特納姆熱刺隊1-2負於對手)中，雖然他在下半場打入本隊的第二個進球，但接到隊友傳球的情況在VAR判讀結果中被宣布為越位。雖然與被認為非越位的對方最終防守隊員處於同壹水平線，但主裁判判斷孫興慜的肩膀更寬壹些。英國《每日郵報》報道說：“孫興慜的肩膀位置超出了16毫米。”對於當時的判罰，BBC招牌解說員加裏•萊茵克爾(60歲•英國)表示：“現在的VAR就像垃圾壹樣。沒能給比賽帶來幫助，正在吞噬足球的生命力。” 11粒聯賽進球並列射手榜第二位的孫興慜代表熱刺隊攻入第99粒進球後，已連續兩場比賽保持沈默。28日，在EPL第15輪對陣伍爾弗漢普頓(狼隊)的比賽中，他將第三次挑戰“100粒進球”。

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