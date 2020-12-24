駐韓美軍下周開始進行“國內首次疫苗接種”. December. 24, 2020 07:24. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 以駐韓美軍為對象的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗最早將於24日抵達韓國。在政府為確保新冠疫苗而舉步維艱的情況下，在韓國首次以美軍為對象進行了疫苗接種。據悉，此次從美國發來的疫苗的接種對象中不包括“KATUSA”(被分配到美軍的韓國軍)。 據軍方消息人士23日透露，美國國防部新冠疫苗的初期補給量將抵達位於亨弗裏斯軍營(京畿平澤)的醫療設施—布賴恩奧爾古德醫院。據消息人士透露，駐韓美軍方面考慮到24日開始到周末(27日)是聖誕節長假，計劃從下周開始接種疫苗。 駐韓美軍將接種美國制藥公司Moderna的疫苗。接種對象包括駐紮在韓國的美軍及其家屬，預計將達到4萬多人。但據悉，此次疫苗的配送量並不足以讓他們全部接種，因此將依次引進疫苗進行接種。 駐韓美軍司令官羅伯特•艾布拉姆斯當天也通過給將士們的指揮書信表示：“今後幾天，駐韓美軍將普及為對抗新冠病毒的Moderna疫苗，並開始接種”，“根據美國國防部的方針，初期接種局限於醫療人員和必要人力等。”同時，他強調稱，新冠疫苗是“加強‘Fight Tonight’準備態勢的另壹個手段”。 美國國防部本月初曾表示，將向13個美國本土軍事設施和韓國、日本、德國等3個國家的美軍設施分別提供4.4萬份和975份劑量的輝瑞等新冠疫苗。

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