美國為進壹步獲得輝瑞疫苗，甚至啟動《國防物資法》. December. 24, 2020 07:24. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國業已確保9億份以上新冠疫苗，預計將與制藥企業輝瑞公司簽訂最多1億份的疫苗追加合同。如果這樣，美國僅靠輝瑞和莫德納的疫苗合同量，就能在明年上半年之前擁有完成集體免疫所需的疫苗。美國正在考慮追加批準其他種類的疫苗。印度正在考慮批準阿斯利康疫苗，而歐洲正在研究批準莫德納疫苗。隨著新冠病毒變異擴散等未來前景變得不明朗，各國為了確保疫苗的最大化而全力以赴。 《紐約時報》當地時間22日報道稱，特朗普政府與輝瑞正在就上述內容進行討論，並即將簽署合同。據悉，美國政府要求在明年4月至6月間追加提供1億份輝瑞疫苗，輝瑞表示至少可以提供7000萬份。 美國已經與輝瑞（1億份）、莫德納（2億份）、阿斯利康-牛津大學（3億份）、強生（1億份）等簽訂了9億次以上的疫苗供應合同。 截至明年6月，已經得到當局批準的輝瑞和莫德納的合同總量為3億份。如果與輝瑞簽訂追加供應1億份疫苗的合同，兩家制藥公司的疫苗供應總量將增加到4億份。如果考慮到每1人需要接種2次疫苗，這相當於2億美國國民可以接種疫苗。《紐約時報》推算稱，“如果考慮到輝瑞和莫德納的疫苗的接種對象分別為16歲和18歲以上，那麽在美國的接種對象約為2.6億人”。其中，如果2億人接種疫苗，就相當於77%。即使目前開發中的其他疫苗在臨床試驗中出現問題，再沒有疫苗供應，也可以進行集體免疫。 據悉，美國政府為與輝瑞簽訂追加供應合同，計劃動用《國防物資生產法》。《國防物資生產法》是美國政府向民間企業下達指示或支援生產，並優先籌措國家安全所需物品的程序。特朗普政府決定使用《國防物資生產法》，幫助輝瑞確保制造疫苗所需的更多材料。國防物資生產法原本為支援6·25戰爭而制定，特朗普政府在新冠疫情擴散的今年4月，曾啟動該法以提升口罩和人工呼吸器的產量。特朗普8日在“疫苗最高會議”上也曾表示：“如果美國人疫苗供應出現問題，將啟動《國防物資生產法》。” 路透社報道說，印度最快將於下周批準英國制藥公司阿斯利康的疫苗，並於下月開始接種。如果印度決定批準該疫苗，這將是全世界的第壹家。據國際統計網站“世界實時統計”消息，印度的新冠確診患者最近繼美國之後，成為第二個超過1000萬名的國家。 隨著此前歐盟也於21日批準了輝瑞疫苗，歐洲國家最早將從本周末開始接種。歐盟原計劃在下周決定是否批準輝瑞疫苗，但提前了日程。這是因為，因新冠疫情擴散而呻吟的成員國提出了應盡快提供疫苗的意見。歐盟還計劃於下月初決定是否批準莫德納的疫苗。

한국어