成為“德厚”的契機？算是自帶DNA出生的吧. December. 24, 2020 07:24. by 林熙允記者 imi@donga.com. 最近在韓國翻譯出版的《Recor助(唱片的‘Recor’加上日本男子名的‘助’誕生的角色)》(本秀康著•韓景植譯•安納普爾納出版)是壹部搞笑地描繪了唱片“德厚(狂熱愛好者)”的非凡日常生活和幻想的漫畫。由原作者、發行人、策劃人、譯者等組成的“L字”夢之隊。其中還有編輯鄭哲(44歲)。 網絡購物平臺“Social Bean”的服務企劃室長鄭某是唱片發燒友。詳細來說，他精通實驗性、敘事性的音樂“前衛搖滾(Progressive Rock)”類型。當被問到成為“鐵粉”的契機時，出現了“果斷”的回答。 “是天生的德厚，自帶DNA。” 鄭某收集郵票、橡皮和紙條，接觸唱片是在中學2年級的時候。以流行音樂入門，他漸漸迷上了重金屬音樂和前衛搖滾樂。大學畢業後他在NAVER、Daum制作了網絡詞典。他寫了《檢索，吞噬詞典》等4本與詞典相關的書籍，並於2017年合著了《前衛搖滾名專輯指南》。 他收藏了約1萬張唱片。其中壹半以上都是前衛搖滾音樂專輯。他還創立了壹人出版社“貧書齋”，出版過《百日新論》等日本史古典叢書。 ―您是詞典專家嗎？唱片整理也像詞典壹樣嗎？ “根據細分類型的不同，按縱列區分LP章進行整理。看看這裏的客廳櫃吧。雖然排名是ABC，但是第壹排是意大利，第二排是法國，第三排是德國，第四排是北歐，第五排是英國的音樂家。即使增加版圖，也可以用下面的格子進行整理。” ―您最珍惜的唱片是什麽？ “這些都是從樂隊成員那裏直接買來的。因為這邊的市場變小了，現在的組合即使音樂制作得好，也沒有明星意識，很謙虛。給成員們發送Facebook短信和電子郵件，自己也很高興。與‘Anekdoten’(瑞典)、‘Pendragon’(英國)、‘木戶夏希’(日本)進行交流。就像農產品直接交易壹樣，如果從他們那裏買的話，還可以獲得簽名，用快遞寄給我。有種成為贊助人的感覺，感覺很好。” ―主要在哪裏買唱片？ “在國內，主要是從首爾麻浦區紫菜包飯records、Doperecord、Metavox、its pop這些地方購買。德厚也需要社交性、交際性。僅靠自主發展存在明顯的局限性。我在Naver任職時不是曾參與過‘知識分子’服務嗎？無論在任何領域，提問者都比回答者更寶貴。換個角度想，只要提問恭敬，回答的人就到處都是。” ―如果給沈醉於20世紀70年代音樂的狂熱愛好者推薦後壹代的前衛搖滾樂隊的話？ “首先是Porcupine Tree(英國)。自20世紀90年代以來，該樂隊橫掃該板塊，可以說是最接近Pink Floyd的樂隊。拉出聲音塞進空間，給人壹種富有的感覺。其次是Opeth(瑞典)。希望從初期退出黑金屬，來到前衛搖滾的最近專輯開始，以逆順序來聽。還有沃布勒(挪威)。這是壹支具有充滿哀愁的復古聲音特點的交響搖滾樂隊。尤其多使用電子琴。 ―《Recor助》主人公的狂熱程度如何？ “編輯的時候碰了個大釘子。主人公們的對話和碩學對話沒有什麽兩樣。為了尋找日本現代文化史的脈絡，我費了不少心思去解釋日本上世紀70年代末短暫出現的特殊賽馬遊戲用LP盤、甲殼蟲樂隊的歌曲《Yellow Submarine》的音頭(進行領唱和齊唱的日本特有的聲樂曲形式)版本等。”

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