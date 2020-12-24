梅西的單壹俱樂部644球終於騸騸來遲，或將成為無法打破的人類極限. December. 24, 2020 07:25. by 金正勛記者 hun@donga.com. “644！” 西甲FC巴塞羅那(巴薩)在俱樂部社交網絡服務(SNS)上這樣濃縮了光榮的場面。這是“足球之神”裏奧內爾•梅西(33歲)超越“足球皇帝”貝利(643球)保持的單壹球隊最多進球紀錄的瞬間。 23日，在西班牙巴利亞多利德的何塞索利亞體育場，巴薩客場迎戰主隊巴拉多利德隊。梅西在2比0領先的下半場20分鐘，在禁區前左側接到岡薩雷斯的妙傳，晃過對方防守隊員後左腳勁射破門。這是他身穿巴薩隊服所取得的第644粒進球。球隊以3比0完勝，統計網站Whoscored賽後給梅西打出了全場最高分10分。梅西在比賽結束後通過SNS表示，“開始踢足球時，沒有想到我會打破這個紀錄。感謝給予我幫助的隊友、家人、朋友們。” 出身於巴薩少年隊的梅西在2004~2005賽季進入巴薩壹線隊，截至當天他共參加了749場比賽。他在聯賽中攻入451球，在歐足聯冠軍聯賽(ACL)中攻入118球，在西班牙國王杯中攻入53球，在西班牙超級杯等其他比賽中攻入22球。球王貝利從1956年到1974年效力於巴西甲級聯賽桑托斯隊，共參加了656場比賽，攻入643球。 梅西的“單壹俱樂部最多進球”很有可能成為不朽的紀錄。單壹球隊最多進球排在第3~5位的球員分別是蓋德•穆勒(75歲•德國拜仁慕尼黑•565球)、費爾南多•費羅特烏(1918~1978年•葡萄牙斯波廷•544球)、約瑟夫•比才(1913~2001年•捷克斯拉維亞體育俱樂部•534球)，但他們早已去世或早已隱退。梅西的主要競爭對手克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(35歲•尤文圖斯)在職業生涯中共打進649球，雖然領先梅西5球，但他先後代表3支球隊出戰，分別是在英超曼聯隊攻入118球，在西甲皇家馬德裏隊攻入450球，以及在目前效力的意甲尤文圖斯隊攻入81球等。梅西最近也傳出轉會傳聞，究竟他身穿巴薩隊服能打進多少粒進球還是個未知數。 超越貝利紀錄的梅西能否打破貝利目前保持的“南美球員A級國家隊比賽最多進球紀錄”也備受關註。梅西在A級比賽中攻入71球。雖然比貝利保持的77球落後6球，但唯獨梅西穿上國家隊隊服時表現不佳，因此有人觀測說，他很難輕易過關。A級比賽最多進球紀錄是伊朗著名球星阿裏•戴耶(51歲)創下的109粒進球。

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