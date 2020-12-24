LG電子攜手世界第三，“電動汽車零部件”事業展翅. December. 24, 2020 07:25. by 洪錫鎬記者、徐東日記者 will@donga.com,dong@donga.com. LG電子將開展電動汽車的核心零部件事業，即與世界第三大汽車零部件企業麥格納國際攜手建立電動汽車傳動系統生產合作法人。至此，LG集團繼電池（LG能源解決方案）之後，又擁有了制造電動汽車核心零部件的未來事業部門。23日，LG電子的股價飆升29.61%，12年來首次漲停。 LG電子計劃，通過此次設立合作法人，以傳動系統-資訊娛樂-優質頭燈為軸心，培育汽車配件及電氣裝備事業。電池、車輛通訊用零件（LG Innotek）等與LG其他子公司也將產生協同效應。有人評價說，未來汽車已成為LG的主要增長動力。 ○ LG電子與麥各納攜手設立合作法人 LG電子當天召開臨時董事會，決定在LG電子汽車零部件事業本部內，對負責電動車配件的部分綠色事業進行物品分割。分割對象是電動汽車使用的電動機、逆變器、車輛充電器和驅動系統等動力系統。 如果LG電子通過物品分割成立新公司，那麽麥格納將以收購新公司49%股份的方式成立合作法人“LG-麥格納E傳動系統”（暫稱）。麥格納決定以4.53億美元（約合5016億韓元）的價格收購新設法人49%的股份。 LG電子計劃在明年3月舉行的股東大會上得到物品分割、合作法人設立案的最終批準，並於明年7月正式推出“LG-麥格納E傳動系統”。目前，LG電子汽車零部件事業本部所屬的1000多名職員將轉移到新設法人，總部將設在汽車零部件事業本部主力事業場所在的仁川。新設法人的首席執行官將由LG電子負責，首席運營官由麥格納方面負責。 ○ LG將重生為綜合電裝企業 LG電子和麥格納攜手是為了在急速成長的電動汽車市場搶占動力領域。麥格納去年銷售額居世界第三位，主要生產傳動系統、底盤、內外裝等多種汽車配件。為了將內燃發動機市場上的零部件競爭力延續到電動汽車時代，與以電動車電機和逆變器技術為驕傲的LG電子攜手合作。LG電子向電動汽車雪佛蘭Volt EV、美洲豹I-PACE等供應發動機等。也就是說，麥格納投資了LG電子的發動機技術力。 LG電子不僅可以與麥格納攜手確保傳動系統設計技術能力，還可以與麥格納的全球整車客戶網相連接，盡快構建大量生產體系。麥格納還被認為是蘋果電動汽車開發計劃“泰坦項目”的有力合作夥伴。汽車業界預測，電動汽車動力市場將從今年的10萬億韓元規模在5年內增長到50萬億韓元規模。 據分析，通過此次設立合作法人，2013年LG電子成立汽車零部件事業本部時傾註心血的“電裝事業投資組合”的輪廓已經明確。留在LG電子的汽車零部件事業本部將集中於爭奪全球占有率第壹、第二的車載資訊娛樂，由合作法人負責傳動系統。此外還有LG電子在2018年收購的高端車用頭燈企業ZKW。LG電子去年年底將汽車零部件事業本部內的車燈事業轉移到ZKW並進行了整合。LG電子在電裝事業方面，明年有望扭虧為盈。 從LG集團的角度來看，多家子公司被稱為“帶輪子的信息技術機器”，在正在電子化的汽車上搭載各種零部件。LG能源解決方案在世界電動汽車電池市場占有率居首位，LG Innotek則在提高車輛通訊設備的占有率。

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