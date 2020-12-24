擁有信念和獨創性的畫家. December. 24, 2020 07:25. . 可以獨自喊出“不是”的勇氣。埃爾•格列柯是具有這種勇氣的人。他否認的正是文藝復興美術大師米開朗基羅。他無視大家都稱贊其為天才的藝術巨匠，並表示，“雖然(米開朗基羅)是好人，但不知道怎麽畫畫。”自認為比米開朗基羅更出色的這位畫家之後會怎麽樣呢？ 希臘畫家埃爾•格列柯來到羅馬時，米開朗基羅和拉斐爾已經去世，但他們的影響力依然是絕對的。年輕畫家們忙著沿襲大師們的藝術。追求自己獨創風格的埃爾•格列柯對此感到不滿。他向教皇提議，在米開朗基羅在西斯廷禮拜堂畫的《最後的審判》上畫自己更好的壁畫，引起了人們的憤怒。最後他成了公敵，只能像逃跑壹樣離開羅馬。 1577年移居到西班牙托萊多的他在那裏生活了37年，創造了許多傑作。這幅畫是他生平的最後壹幅作品，是為裝飾教堂內的家屬墓碑而畫的。耶誶的誕生是很多畫家所畫的主題，但是他的畫與前輩大師們的不同。狹窄黑暗的洞窟內，小耶誶躺在蓋著瑪麗亞膝蓋的白色布上。約瑟夫和3名牧童、公牛圍著自體發光的耶誶敬拜，天上的天使們正在慶祝。壓軸作品是嚴重歪曲的人體。與強調理想美和比例美的文藝復興不同，奇怪地垂下的身體看起來像是13頭身。強烈的色彩、動感的構圖、嚴重歪曲的人體表現、光和黑暗的強烈對比等，完整地展現了埃爾•格列柯畫的特征。 對於16世紀的人們來說，這種宗教畫是非常陌生和不溫不火的，但是他的藝術信念和獨創性反而對20世紀立體派美術產生了很大的影響。雖然沒有像米開朗基羅那樣成功，但是想要打破規範的他的藝術卻足足領先了400年。

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