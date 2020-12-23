忽左忽右的防疫和遲緩的疫苗采購，總統應該出面勒緊韁繩. December. 23, 2020 07:18. . 文在寅總統昨天在青瓦臺舉行的5部要員邀請座談會上表示：“幸運的是，在防疫方面，到目前為止，韓國壹直被稱為模範國家，應對得很好”，“我相信今後也能很好地克服疫情。”文在寅還談到了最近引起爭議的疫苗購買問題。他的意思是，相信我們也不會太晚給國民接種疫苗，正在為止積極做準備。 正如文在寅總統評價的那樣，確實，到目前為止，在沒有確切的新冠治療藥物和疫苗的情況下，韓國通過保持社會距離和有體系的診斷、追蹤、隔離系統，取得了超過發達國家的抑制患者人數的成果。但是現在每天的確診患者數都在1000名左右，現有的防疫體系已經達到了極限。對於重癥患者因無從獲得病床而在等待中死亡的危急事態，政府也沒有提出根本性的解決方法。情況並不是像總統所說的那樣，能夠欣然相信“今後也能克服”。 文在寅總統當天表示：“最近因為疫苗問題有很多擔憂，但在過去壹段時間裏，生產疫苗的國家提供了許多援助和行政支援，開發出了疫苗，因此從某種角度來看，在那些國家先接種是不可避免的。”這只能被認為是想把疫苗購買出手太晚正當化的狹隘邏輯。文在寅總統雖然說著疫苗開發國和接種國壹視同仁，但實際上，除了制造疫苗的美國、中國、俄羅斯等之外，全世界數十個接種國從臨床試驗初期開始就急於購買，早早地簽訂了購買合同。繼加拿大、沙特阿拉伯、以色列等之後，歐盟27個國家決定年內開始接種輝瑞疫苗，新加坡正在準備年內接種。執政黨昨天阻止了全球制藥公司代表出席保健福利部長國會人事聽證會就疫苗供應問題作證，但隱瞞與疫苗相關的現實、混淆視聽，只會使問題進壹步惡化。 目前是新冠疫情進入韓國以來的最大危機狀況。防疫和經濟兩只兔子想要壹起抓，但壹不小心新冠疫情失控，就會連經濟也陷入癱瘓，這種最壞的結局很有可能成為現實。考慮到新冠疫情結束後的監查或國會追究等問題而不想承擔責任，以這種官僚主義，很難克服目前的狀況。越是大的危機，作為最高指揮塔的總統越應該站在前面，在疫苗和防疫對策上提出具體而明確的遠見，讓國民安心。

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