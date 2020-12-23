SKT-三星電子-Kakao攜手開展“克服新冠病毒的AI技術”合作. December. 23, 2020 07:19. by 柳根亨 noel@donga.com. “首爾乙支路入口站周邊出現確診患者。” 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)公共災難信息出現後，人工智能(AI)立即進入大數據分析。另外還能獲知“車站周邊流動人口每小時約800名。其中20%移動到首爾縊三站附近”等追加數據。乙支路入口站周邊被指定為“危險度A區”，縊三站被指定為“危險度B區”。預測用戶周圍和今後移動路徑的危險程度，並提供個人定制式警告。建議在乙支路上下班的人利用自駕車，對預約縊三洞電影院的人建議保持距離。 SK電訊、三星電子、Kakao這3家韓國代表性信息技術(IT)企業將開發AI服務。第壹個目標是克服新冠病毒的AI技術。韓國國內移動通信、智能設備、即時通訊平臺等主導各領域技術革新的龍頭企業開始了AI“超合作”。 三家公司22日表示，為了對公共利益做出貢獻，並擴大AI生態界，三家公司簽訂了“旨在進行AI共同研究的夥伴關系”，並組成了技術融合和共同開發的“AI研究開發(R&D)協議體”。協議體由各公司最高技術負責人(CTO)或AI專門管理人員參與，共同開發服務。今後計劃讓國內外其他事業者參與進來，將規模擴大到“全球AI聯盟”的水平。 他們把第壹個目標定為早期克服新冠病毒和開發為公共利益服務的AI。預計將於明年上半年(1 ~ 6月)公開的首款合作作品將成為“克服全球性大流行病(Pandemic)的AI”服務。如果利用平時移動路徑、智能手機等記錄的日程、機票、住宿等預約信息等，就可以提供用戶的未來預測信息。在臺風、暴雨等災難災情中也可以應用。 克服全球性大流行病的AI將被開發成“後端AI平臺”。其核心功能和技術以應用程序接口(API)的形式向開發者、研究機關、企業等公共開放，支持應用程序和服務開發。 該AI將通過3家公司共同運營的另外網站在明年上半年公開。 預計三家公司的AI合作將產生相當大的波及效果。SK電訊在移動通信領域，三星電子在智能設備，Kakao在聊天工具平臺領域，數年間都極大地提高了AI技術。業界預測，如果再加上SK電訊擁有的T地圖等流動人口大數據、三星電子和Kakao擁有的消費模式(支付)大數據等，很有可能誕生之前從未有過的差別化AI服務。 SK電訊公司相關人士表示：“我們將提供與目前的患者災難短信水平不同層次的精密危險度分析信息和今後預測信息”，“三家公司的技術公開後，如果政府或地方自治團體提出要求，將免費開放。”

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