MLB“最佳左手投手”...柳賢振榮膺“沃倫斯潘獎”. December. 23, 2020 07:19. by 金培中 wanted@donga.com. “韓國怪物”柳賢振(33歲•多倫多藍鳥隊)被認可為美國職棒大聯盟(MLB)最佳左手投手。 美國日刊《俄克拉何馬》22日報道稱：“柳賢振當選2020賽季沃倫斯潘獎(Warren Spahn Award)得主。”沃倫斯潘獎評選委員會闡明了評選理由，“柳賢振在因新冠疫情擴散帶來的困難環境中也表現得非常活躍。”這是亞洲選手首次獲得沃倫斯潘獎。 沃倫斯潘獎是為紀念在MLB亞特蘭大勇士隊的前身波士頓紅襪隊效力23年(1942年至1965年)，獲得左手投手總計最多勝利363場，入選美國棒球名人堂的傳奇投手沃倫•斯潘(1921∼2003年)而於1999年由俄克拉荷馬體育博物館設立的。這是頒發給壹個賽季中表現最出色的左手投手的獎項，獲獎者同時拿下當年最佳投手獲得的賽揚獎的情況也很多。 從曾與金炳賢(41歲)壹起效力於亞利桑那響尾蛇隊的蘭迪•約翰遜(退役•1999~2002賽季)開始，到柳賢振效力洛杉羈道奇隊時期的前隊友克萊頓•克肖(2011、2013~2014、2017賽季)、CC薩巴西亞(退役•2007~2009賽季)等MLB最佳左手投手都獲得了該獎項。獲得該獎項最多的是約翰遜和克肖的4次。 效力於道奇隊的柳賢振在上個賽季取得了MLB平均責任失分第壹(2.32•14勝5負)的成績，在賽季結束後，他本非常有望獲得沃倫斯潘獎。但是最終他敗給了去年世界大賽(WS)冠軍得主華盛頓國民隊的帕特裏克•科賓(14勝7負，平均責任失分3.25)。 獲得自由簽約選手(FA)資格，身穿多倫多隊隊服的柳賢振，因新冠疫情而減少為60場比賽(之前162場比賽)，本賽季取得了5勝2負、平均責任失分2.69的出色表現。在所有左手投手中，他的勝場數排在第3位，平均責任失分則排在第2位。在肩負最佳投手重任的柳賢振的活躍下，多倫多隊自2016年以後時隔4年再次進入了季後賽。評選委員會也高度評價了柳賢振在艱難的環境中發揮領導能力的表現，因新冠疫情多倫多隊無法使用加拿大的主場而只能臨時使用美國紐約州球場。 由於擔心新冠疫情擴散，頒獎典禮無法舉行，因此看不到柳賢振獲獎的場面。據悉，回國後進行個人訓練等度過休賽期的柳賢振也通過報道得知了自己獲獎的消息。

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