用“雙重拍攝”揭露的都市雙重性. December. 23, 2020 07:19. by 金民 kimmin@donga.com. 愛馬仕財團運營的首爾江南區Attelie愛馬仕將舉辦法國藝術家西普利昂•蓋亞爾(40歲)的個人展。以柏林為基礎展開活動的新進作家蓋亞爾以法國巴黎近郊、美國洛杉羈、墨西哥坎昆等多個地區的城市風景為素材創作了作品。在此次展示會上，將展示23幅拍立得照片、2幅雕塑、2幅影像作品。 作為展示場主軸的拍立得照片中的壹部分是今年2月初在洛杉羈拍攝的。這是蓋亞爾在因新冠疫情禁止移動之前進行的最後壹次旅行。作品采用了“二次曝光(雙重曝光)”手法，在壹次拍攝的畫面上疊加了另壹個畫面。 其中之壹的“Everything but Spirits”(除精神以外的壹切)在超市的啤酒冰箱上疊加了植物的照片。在洛杉羈消費的啤酒中，實際上沒有在南加州釀造的，植物也由許多外來品種組成。這是隱喻沒有根基的城市風景的部分。 影像作品《黃金和鏡子之都》中也出現了相似的樣子。這裏是以墨西哥著名休養地兼古跡坎昆為背景的。坎昆承載著數千年前瑪雅帝國的痕跡，但1970年代以後被開發成旅遊勝地，在遺址上建造了酒店、夜總會、高爾夫球道和高速公路。 用16毫米膠卷拍攝的作品展現出美國的團體遊客穿著比基尼，以烈酒引以為豪的樣子。這是隱喻對地區歷史和文化漠不關心，沈迷於娛樂的城市面貌。 國立現代美術館收藏的影像作品《湖拱》(2007年)是用Handycam數碼相機拍攝蓋亞爾和朋友壹起在夏天玩水的場景。以巴黎郊區的建築物和人工湖為背景，兩名青年正在享受夏天。但其中壹人跳入湖中，被淺水弄破鼻子，滿臉是血。在沒有導演的情況下偶然記錄下來的該視頻指出了作為新城市計劃的壹環形成的風景的雙重性。展示會將持續到明年1月17日。

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