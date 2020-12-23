文在寅：“疫苗開發國先行接種是在所难免的”. December. 23, 2020 07:19. by 朴孝睦記者、金俊日記者 tree624@donga.com,jikim@donga.com. 文在寅總統22日就新冠病毒疫苗表示：“過去壹段時間裏，生產疫苗的國家提供了許多援助和行政支援，開發出了疫苗，因此從某種角度來看，在那些國家先接種是不可避免的。” 文在寅當天在青瓦臺舉行的五部要員邀請座談會上表示：“最近因為疫苗問題很擔心。我們相信國民接種疫苗也不會太晚，正在積極做準備。”在疫苗供給延遲的不安感擴散的情況下，他並沒有提及具體的疫苗供應計劃，而是說明了開發國優先接種的正當性。 雖然韓國政府以明年第壹季度開始接種為目標，正在確保疫苗的數量，但美國、英國等主要疫苗生產國已經開始接種疫苗，新加坡疫苗非生產國也計劃年內開始接種。 文在寅接著說：“幸運的是，在防疫方面，到目前為止，韓國壹直被稱為模範國家，應對得很好”，“今後也會以國民的公民意識和共同體意識很好地克服這個問題。”對於經濟狀況，他提到了韓國的增長率在經濟合作與發展組織37個國家中居首位等，並表示：“如果加上明年，預計韓國將成為能夠回到新冠危機之前的少數幾個國家之壹。” 對此，保守在野黨表示，“這是在回避對未能確保疫苗的責任”，要求他向國民道歉。“國家的力量”黨新冠特別對策委員長申相珍（音）批判道：“預計12月或明年1月內接種的新加坡、日本、澳大利亞、加拿大、墨西哥、智利等國家和地區，輝瑞和莫德納也都不是本國的制藥公司，他們卻提前購買了，又當如何看待呢？”

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