“英國變異病毒，兒童可能和成年人壹樣容易感染”. December. 23, 2020 07:19. by 巴黎=金潤鐘 常駐記者 /紐約=劉才東 常駐記者 zozo@donga.com,. 對於在英國迅速擴散的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)變異病毒，比起現有病毒，兒童更容易感染。雖然之前12歲以下兒童的新冠病毒感染率比成年人低，但兒童感染該變異病毒的易染程度不亞於成年人。 據《路透社》等媒體報道，英國政府下屬的咨詢集團所屬的科學家21日(當地時間)在記者會上表示：“兒童似乎更容易感染變異病毒。隨著病毒進入人類細胞的方式出現變化，兒童的感染也會變得容易。”也有預測稱，變異病毒可能已經在更多的國家擴散，但由於檢測技術等問題，尚未得到確認。 冠狀病毒通過附著在表面的突起，即S蛋白(S-Protein)與人體細胞的受體(ACE2)相結合的方式侵入。醫療界壹直分析認為，兒童的受體數量比成年人少，不易感染。但是，變異病毒與數字無關，與受體很好地結合在壹起，兒童也像成年人壹樣容易感染。 據悉，該變異病毒的傳播力比現有病毒最高高出70%，因此，泰國、西班牙、巴基斯坦等國家也阻止了從英國起飛的飛機入境，從而使全世界禁止從英國起飛的飛機入境的國家增加到40多個國家。歐盟(EU)決定討論對英國發生的變異病毒的共同應對。 美國紐約州也決定加強對從英國乘坐飛機入境的美國公民的限制。紐約州決定，向英國英國航空公司、維珍航空公司及美國達美航空公司從英國飛往紐約的航班乘客要求必須出示“新冠病毒語音確認書”。英國航空的搭乘者將從22日開始，剩下的兩個航空公司將在本周內實行。 但是世界衛生組織(WHO)認為，變異病毒還沒有蔓延到無法控制的狀態。WHO緊急應對組組長邁克爾•瑞恩21日在記者會上表示：“變異病毒摧毀現有新冠病毒疫苗的可能性很小。通過各國的防疫措施，可以控制傳播”，要求持續防疫。

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