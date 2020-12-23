拜登接種疫苗：“期待第二劑註射”. December. 23, 2020 07:19. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國當選總統拜登公開接種了美國制藥公司輝瑞開發的新冠病毒疫苗。這壹場面通過電視和優兔（YouTube）進行了現場直播。隨著人們對疫苗安全性的擔憂持續不斷，拜登親自了展示了“下屆總統也接種了疫苗”。 拜登當天下午在特拉華州紐瓦克的克裏斯蒂亞娜護理醫院，在左肩上接受了第壹次疫苗註射。78歲的拜登在接種疫苗後說：“打疫苗壹點都不用擔心，我已在期待第二劑註射。”他還向疫苗開發者和醫療團隊等表示感謝，稱“我們虧欠他們很多”。 他還提到了特朗普政府的疫苗開發項目“曲速行動”，評價說：“特朗普政府在疫苗開發方面發揮了作用，在壹定程度上功不可沒。”拜登的夫人吉爾女士當天上午另行接受了接種。當選副總統卡梅拉·哈裏斯計劃與拜登拉開時間，在聖誕節之後接種疫苗。到目前為止，副總統邁克·彭斯、眾議院議長南希·佩洛西、參議院共和黨議會代表米奇·麥康奈爾等人已經公開註射了疫苗。 美國的防疫總指揮、美國過敏癥和傳染病研究所所長安東尼·福奇和衛生部長艾紮計劃22日接種莫德納公司的疫苗。21日，世界上首例莫德納疫苗在美國接種。目前，特朗普總統尚未透露何時接種疫苗。 歐洲也已批準輝瑞疫苗，接種進入了倒計時。在歐洲醫藥品安全廳21日勸告認可輝瑞疫苗符合安全性標準幾小時後，歐盟執行委員會做出了批準決定。因此，歐盟27國最早將從27日開始接種疫苗。 在這種情況下，美國國會21日以壓倒性的贊成票通過了旨在應對新冠疫情的8920億美元（約989萬億韓元）規模的經濟扶持法案。

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