這是美國病毒疫苗劇大逆轉的開始嗎？. December. 22, 2020 07:29. by 兪載東 jarrett@donga.com. 這難道是最終的開端嗎？最近，整個美國壹片紛擾。14日淩晨，小手關節大小的藥瓶裏裝滿幹冰的特殊容器運抵紐約長島的壹家醫院。醫院隨後向國內外媒體宣布將舉行歷史性的記者會。 當天，記者乘坐的“優步”汽車的司機說：“這不是美國第壹家接種疫苗的醫院嗎？今天真是了不起的壹天。”記者腦中暫時閃現壹個念頭，51年前美國人聽到登月消息後，是不是有與此類似的感受。 美國的“1號接種者”——護士桑德拉·林賽出現在了記者會現場。林賽對記者們說：“在現場目睹了很多痛苦和死亡。希望我的接種能夠成為結束那段痛苦時間的開始。”其他醫療人員也在鏡頭前當場註射了疫苗。每當壹人結束接種時，周圍都爆發出歡呼聲。展現在眼前的，是人們看著大人們打針紛紛鼓掌的陌生景象。醫院負責人按捺不住喜悅地說：“今天是歷史性的日子。而且我們醫院還是第壹個，真是太高興了。” 在美國，每天約有3000人死於新冠疾病。每天都有與“9·11”恐怖襲擊事件相當的傷亡者出現。因此美國人認為現在處於戰時狀態，也全然令人沒有違和感。 今年5月開始的美國政府的疫苗開發項目被冠以“曲速（Warp Speed）”的別稱。“Warp（扭曲）”是科幻電影《星際迷航》中飛得比光速還要快的導航。負責該行動運營的四星將軍將向全國各地運送疫苗的工作比喻為第二次世界大戰的諾曼底登陸作戰。感覺像在看壹部戰爭電影。在病毒最可怕的擴散時期出現了疫苗，這壹點也非常具有戲劇性。 美國計劃到明年3月為止給1億人接種疫苗，至少在6月份實現集體免疫。如果按計劃進行，美國將成為全世界最早擺脫新冠噩夢的國家。疫苗將成為“遊戲規則改變者”。想到此前壹段時間裏美國受到病毒最大的傷害、成為各國嘲笑的對象，這是巨大的反轉。 當然，距離新冠疫情的結束還有很長壹段時間，對疫苗的安全性的擔憂也依然存在，但很難否認，從目前來看，美國比任何國家都早找到了痛苦的隧道的出口。 上周末，美國主要報紙同時刊登了副總統邁克·彭斯和眾議院議長南希·佩洛西註射疫苗的照片。據說，當選總統拜登和3名前任總統也即將接種疫苗。平時，美國政界人士在朝野之間相互撕扯，但在關系到國家命運的疫苗面前，他們掩蓋了所有矛盾，最終融為壹體。這都歸功於他們共同的判斷，即，疫情有可能完全吞噬國家，疫苗有可能成為唯壹的出路。現在我們經歷的疫苗事件，是因為沒有那樣的領導能力、迫切感、判斷力才會付出的代價，這種想法始終縈繞在腦海裏。

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