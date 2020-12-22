發展中國家防止森林荒漠化效果顯現，氣候變化減速. December. 22, 2020 07:28. by 李基鎭 doyoce@donga.com. 由森林廳主導的“亞洲森林合作組織(AFoCO)”16日獲得了聯合國大會的觀察員(observer)地位。在韓國主導的國際機構中，獲得聯合國觀察員地位是繼“全球綠色增長研究所”之後的第二次。這是唯壹壹個森林領域的國際機構。 AFoCO是為了應對氣候變化和森林復原等國際森林懸案，並加強亞洲國家之間森林領域的合作，於2009年在濟州舉行的韓-東盟特別首腦會議上由韓國政府提出的。之後經過會員國的加入和設立準備，於2018年成立，事務局設在首爾汝矣島森林展望中心。韓國、越南、東帝汶、不丹、緬甸、柬埔寨、文萊、菲律賓、老撾、泰國、印度尼西亞、哈薩克斯坦、蒙古等13個國家作為成員國參加，新加坡、馬來西亞作為觀察員參與其中。 聯合國的觀察員國際機構共有103個。AFoCO期待今後通過聯合國森林論壇(UNFF)、森林協議體(CPF)等參與，將亞洲地區的森林懸案推向全球森林政策討論的行列。 ● 生存危機中的人類，森林是答案所在 聯合國環境規劃署(UNEP)高層最近指出：“埃博拉、艾滋病、非典、甲型H1N1流感、MERS、新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)等50年來威脅人類的典型新生傳染病是因始於毀壞山林等破壞環境和盲目開發的動物而引起的傳染病。”另外，有研究結果表明，如果森林面積受損1平方公裏，由於媒介擴散現象，瘧疾發病件數平均會增加27件。 另據悉，世界碳排放量的12%是由森林破壞引起的，其中25%是由森林火災引起的。著有《槍炮、病菌與鋼鐵》、《第三只黑猩猩》、《性愛的進化》等著作的作者傑瑞德•戴蒙德教授(69歲)認為：“雖然新冠病毒正在世界範圍內擴散，但與正在慢慢殺死人類的三個問題，即氣候變化、資源枯竭、社會不平等相比，這是輕癥。”由此可見，各國對氣候變化的憂慮。 相反，通過森林擴充碳吸收源是應對氣候變化最有效、最迅速的手段。AFoCO獲得聯合國觀察員地位也證明了森林在如此世界性的威脅下是多麽的珍貴。 AFoCO逐漸成為解決這壹問題的代案機構。AFoCO今後將在新冠疫情、氣候危機等人類面臨的危機中強調森林的作用，並更加積極地與韓國、亞洲國家合作應對危機。 ● 亞洲主導的森林領域國際合作 AFoCO以獲得聯合國大會觀察員地位為契機，與聯合國三大環境公約(氣候變化、生物多樣性、沙漠化防治)的履行和世界森林論壇(UNFF)、可持續開發的高層政治論壇(UN HLPF)等其他國際合作體制奠定了合作基礎。 特別是，為了配合明年開始的“聯合國生態界恢復10年計劃”，通過亞洲地區的森林，最大限度地發揮氣候和環境危機應對作用，將參與國際共同的努力。今後將擴大成員國範圍，實現財源多元化，擴大氣候變化相關國際合作過程中的影響力。 通過從機構設立開始持續推進的亞洲發展中國家的森林合作事業，努力擴充森林碳素吸收源、減少氣候變化引起的森林災害、增進山村地區居民收入等，預計將會進壹步擴大改善貧困的努力。 山林廳廳長朴鐘浩表示：“與傳染病引發的經濟損失相比，減少森林損毀的投資是費用高效、明智的選擇”，“今後以亞洲森林合作機構為中心，通過森林領域的投資與合作，將開啟更可持續、更包容、更安全的‘後新冠疫情時代’。”

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